Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan DİTİB'in önünü kesecek karar: İmamlara Almanca şartı geliyor /05 Mart 2019 17:31

Almanya'dan DİTİB'in önünü kesecek karar: İmamlara Almanca şartı geliyor

Almanya, ülkede çalışacak yabancı din görevlilerine ‘ülkeye uyum' gerekçesiyle Almanca bilme şartı getirmeyi planlıyor. Ülkedeki nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda gelişmenin özellikle Müslümanları ilgilendirmesi beklenirken karar yurtdışından en fazla imam getiren DİTİB'e karşı bir hamle olarak görülüyor.

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İçişleri Bakanlığı, bugüne kadar din görevlilerinde aranmayan Almanca bilme şartını artık kural haline getirmeye hazırlanıyor. Ancak henüz ne derecede Almanca bilme şartının aranacağı belirlenmedi. Deutsche Welle'nin aktardığına göre, bakanlık vize kurallarının bu yönde değiştirilmesi için çalışmalara başladı.

Bu çalışmanın özellikle maaşları Türkiye'den gönderilen, ataması Türkiye'den yapılan ve Türkiye'deki iktidar partisinin arka bahçesi olduğu bilinen DİTİB ve imamlarını vuracağı tahmin ediliyor.

UYUM VE ENTEGRASYON

İçişleri Bakanlığı sözcüsü, ülkedeki göçmen sayısındaki artışa paralel olarak yabancıların dini ihtiyaçlarıyla ilgilenme ihtiyacının da arttığını vurguladı. Farklı kültürlerden insanların barış için birlikte yaşaması ve topluma entegrasyonu açısından din görevlilerinin örnek olması gerektiğini savunan sözcü, yabancı din görevlilerinin Almancaya hâkim olup Almanya'yı ve Alman kültürünü tanımalarının bütünleştirici etkisini artıracağına dikkat çekti.

2 BİN GÖREVLİ VAR

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Carsten Linnemann yurt dışından gelen ve Almanca bilmeyen din hizmetleri görevlilerinin sayısının 2 bini bulduğunu söylemişti. Linnemann, öncelikle Müslüman din görevlilerinin Almanca bilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) verilerine baz alan Almanya İçişleri Bakanlığı, ülkede 2019 Ocak ayı itibariyle 149'u kadın olmak üzere bin 49 din görevlisinin bulunduğunu ve bu kişilerin çoğunluğunun en fazla dört yıl çalıştıktan sonra ülkelerine döndüklerini söyledi. DİTİB Türk hükümetine yakınlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlılığı nedeniyle yıllardır Alman politikacılar tarafından eleştiriliyor. Yaklaşık 960 DİTİB camiinde görevlendirilen din görevlileri Diyanet tarafından Almanya'ya gönderiliyor.
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