Almanya'dan çağrı: Balkan ülkelerinin AB üyelik sürecini hızlandırmalıyız

Almanya Şansölyesi Angela Merkel Polonya'da yapılan Batı Balkan zirvesinde altı Balkan ülkesi temsilcisiyle buluştu. Balkan ülkelerinin üyelik sürecinin yavaşlatılmaması gerektiğini belirten Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Genişleme yerine AB mekanizmalarını geliştirmeliyiz" sözlerine ithafen, "Avrupa Birliği'nin çalışma mekanizmasının geliştirilmesi gerektiğine katılıyorum, ama bu üyelik sürecinin sürmesi için bir engel değil" dedi.





HAHN: YERİMİZİ RUSYA, TÜRKİYE VE ÇİN DOLDURABİLİR





Reuters'a konuşan Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ise genişleme meselesinin Avrupa Birliği'nin 'güvenilebilirliği' açısından önemli olduğunu söyledi. Hahn, "Bu bölgede Rusya, Türkiye ve Çin'in doldurabileceği bir boşluk bırakmamalıyız" açıklamasında bulundu.