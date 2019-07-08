Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan çağrı: Balkan ülkelerinin AB üyelik sürecini hızlandırmalıyız /08 Temmuz 2019 10:54

Almanya'dan çağrı: Balkan ülkelerinin AB üyelik sürecini hızlandırmalıyız

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, altı Balkan ülkesi temsilcisyle Polonya'da yapılan Batı Balkan zirvesinde bir araya geldi. Merkel, üyelik sürecinin yavaşlatılmaması gerektiğini belirtirken, Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, 'Bıraktığımız boşluğu Çin, Rusya ve Türkiye doldurabilir' dedi.

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Almanya Şansölyesi Angela Merkel Polonya'da yapılan Batı Balkan zirvesinde altı Balkan ülkesi temsilcisiyle buluştu. Balkan ülkelerinin üyelik sürecinin yavaşlatılmaması gerektiğini belirten Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Genişleme yerine AB mekanizmalarını geliştirmeliyiz" sözlerine ithafen, "Avrupa Birliği'nin çalışma mekanizmasının geliştirilmesi gerektiğine katılıyorum, ama bu üyelik sürecinin sürmesi için bir engel değil" dedi.

HAHN: YERİMİZİ RUSYA, TÜRKİYE VE ÇİN DOLDURABİLİR

Reuters'a konuşan Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ise genişleme meselesinin Avrupa Birliği'nin 'güvenilebilirliği' açısından önemli olduğunu söyledi. Hahn, "Bu bölgede Rusya, Türkiye ve Çin'in doldurabileceği bir boşluk bırakmamalıyız" açıklamasında bulundu.
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