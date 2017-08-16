Almanya'dan Adil Öksüz açıklaması

Türkiye hafta sonu Berlin'de verilen yazılı nota ile 15 Temmuz darbe girişiminin firari sanığı Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğu yönündeki haberlere atıf yaparak bu iddiaların araştırılmasını istedi. Türk yetkililer ayrıca Öksüz’ün yerinin tespiti durumunda da yakalanmasını ve Türkiye’ye iadesini talep etti.







Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada basında çıkan haberlere istinaden Almanya’ya resmi olarak bir nota verdiklerini ve Öksüz’ün Almanya’da olduğunun tespit edilmesi halinde bir an evvel tutuklanarak Türkiye’ye iade edilmesini istediklerini duyurdu.





Alman tarafı kısa yanıtla yetindi





DW Türkçe’ye bilgi veren Alman diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin girişimini doğrularken “Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğuna dair bilgi yok” dedi ve Türk tarafına da bu yanıtın verildiğini aktardı.

Farklı eyaletlerde yapılabilen sığınma başvuruları ile ilgili olarak özellikle de siyasi olarak önem taşıyan isimler hakkında normal koşullar altında Alman Dışişleri Bakanlığı’na bilgi veriliyor. Ancak Alman yetkililer şu aşamada Öksüz ile ilgili olarak kendilerine ulaşmış bir bilgi olmadığına vurgu yapıyor.



