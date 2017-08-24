Almanya'dan AB Bakanı Çelik'e tepki

AB Bakanı Ömer Çelik'in Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'e yönelik açıklamalarına Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Alman Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth tarafindan salı günü yapılan açıklamada, Çelik'in Gabriel'i "ırkçılar gibi konuşmakla" suçladığı ifadelerinin "incitici ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.



