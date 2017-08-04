Almanya'daki yeni MİT ajanı skandalında çok kritik detay

MİT görevlileriyle sık sık görüştüğü Alman İstihbaratı tarafından tespit edilen Başkomiser Döndü Yazgan, son olarak Wiesbaden kentinde "uyum polisi" bölümünde görev yapıyordu.



AĞAR BAĞLANTISI





Yazgan'ın görevden alınmadan önce 22 Temmuz cumartesi günü Almanya'nın Bremen kentinde Abdullah Ağar'la görüştüğü belirlendi.





Bu görüşme oldukça kritik çünkü Abdullah Ağar'ın profili oldukça sıradışı. Susurluk'tan mahkum olan Mehmet Ağar'a en yakın isimlerden olan Abdullah Ağar, eski bir özel harekatçı.





Şu an güvenlik uzmanı olarak görev yapan Abdullah Ağar'ın geçmişte JİTEM'le çalıştığı iddia ediliyor. Ancak Abdullah Ağar'ın profili bununla sınırlı değil. Abdullah Ağar, Haydar Baş'ın Büyük Türkiye Partisi'nde (BTP) geçmişte genel başkan yardımcılığı yapmış bir isim.