Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'daki yeni MİT ajanı skandalında çok kritik detay /04 Ağustos 2017 09:48

Almanya'daki yeni MİT ajanı skandalında çok kritik detay

Almanya'nın Hessen Eyaleti'nde görev yaparken MİT adına casusluk yaptığı iddiasıyla görevden uzaklaştırılan başkomiser Döndü Yazgan'la ilgili çok kritik yeni bir bilgi ortaya çıktı.

SHABER3.COM

MİT görevlileriyle sık sık görüştüğü Alman İstihbaratı tarafından tespit edilen Başkomiser Döndü Yazgan, son olarak Wiesbaden kentinde "uyum polisi" bölümünde görev yapıyordu. 


AĞAR BAĞLANTISI

Yazgan'ın görevden alınmadan önce 22 Temmuz cumartesi günü Almanya'nın Bremen kentinde Abdullah Ağar'la görüştüğü belirlendi. 

Bu görüşme oldukça kritik çünkü Abdullah Ağar'ın profili oldukça sıradışı. Susurluk'tan mahkum olan Mehmet Ağar'a en yakın isimlerden olan Abdullah Ağar, eski bir özel harekatçı. 

Şu an güvenlik uzmanı olarak görev yapan Abdullah Ağar'ın geçmişte JİTEM'le çalıştığı iddia ediliyor. Ancak Abdullah Ağar'ın profili bununla sınırlı değil. Abdullah Ağar, Haydar Baş'ın Büyük Türkiye Partisi'nde (BTP) geçmişte genel başkan yardımcılığı yapmış bir isim. 

BTP'NİN İKİNCİ ADAMIYDI

BTP özellikle Karadeniz bölgesinde yabancı düşmanlığının yükseltilmesinde büyük rol oynamış ve Rahip Santoro ve Hrant Dink cinayetine giden süreç için bölgede zemin oluşturmuştu. Sözkonusu dönemde Mehmet Ağar'ın has adamı Abdullah Ağar, BTP'de görev yapıyordu. 

Şu an İçişleri Bakanlığı'nda da Mehmet Ağar'ın ekibinden bir isim olan Süleyman Soylu oturuyor. 

Bu süreçte Abdullah Ağar'ın aktif rol üstlenip Almanya'da görüşmeler yapması ve ardından görüştüğü başkomiser Döndü Yazgan'ın ajanlıktan gözaltına alınması ilginç. 

Abdullah Ağar'ın Döndü Yazgan'la Bremen'de neler görüştüğü ne talimatlar verdiği ise henüz bilinmiyor. 

Ancak Hizmet Hareketi'ne yönelik bir provokasyon olasılıklar arasında en güçlüsü. 

(Geçmişte bambaşka bir görünüşe sahip olan Abdullah Ağar sık sık Ulusal TV'ye çıkıyordu)
YENİ MİSYON MU?

Geçmişte Mehmet Ağar tarafından Haydar Baş grubundan Aydınlık Grubu'na kadar yelpazenin farklı yerlerinde duruyor gibi gözüken gruplarda görevlendirilen Abdullah Ağar'ın Almanya'daki yeni misyonu henüz netleşmiş değil. 

(Abdullah Ağar TSK'nın içine kolaylıkla girebilen nadir isimlerden)

Aktifhaber.com
<< Önceki Haber Almanya'daki yeni MİT ajanı skandalında çok kritik detay Sonraki Haber >>

Simitçiye dayak videosu Sosyal medyayı salladı

Simitçiye dayak videosu Sosyal medyayı salladı

Kendi raporları savcıyı yalanladı...

Kendi raporları savcıyı yalanladı...

OHAL KHK'ları Anayasaya aykırı...

OHAL KHK'ları Anayasaya aykırı...

Ankara'daki kaçırma vakaları soruşturulsun

Ankara'daki kaçırma vakaları soruşturulsun

Sonar Başkanı: Akşener seçime girerse yüzde 20 alır

Sonar Başkanı: Akşener seçime girerse yüzde 20 alır

AKP'li hukukçu canlı yayında linci savundu!

AKP'li hukukçu canlı yayında linci savundu!

Ankara'da kafe tarandı

Ankara'da kafe tarandı

Hüseyin Gülerce MİT Ajanı mı?

Hüseyin Gülerce MİT Ajanı mı?

Tutuklu teğmenin eşi konuştu: Eşimin neyle suçlandığını hala bilmiyoruz

Tutuklu teğmenin eşi konuştu: Eşimin neyle suçlandığını hala bilmiyoruz

Akar, bana ‘Erken davrandık beklemeliydik rezil olduk’ dedi

Akar, bana ‘Erken davrandık beklemeliydik rezil olduk’ dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:01:19