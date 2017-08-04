Almanya'daki yeni MİT ajanı skandalında çok kritik detay

MİT görevlileriyle sık sık görüştüğü Alman İstihbaratı tarafından tespit edilen Başkomiser Döndü Yazgan, son olarak Wiesbaden kentinde "uyum polisi" bölümünde görev yapıyordu.
AĞAR BAĞLANTISI
Yazgan'ın görevden alınmadan önce 22 Temmuz cumartesi günü Almanya'nın Bremen kentinde Abdullah Ağar'la görüştüğü belirlendi.
Bu görüşme oldukça kritik çünkü Abdullah Ağar'ın profili oldukça sıradışı. Susurluk'tan mahkum olan Mehmet Ağar'a en yakın isimlerden olan Abdullah Ağar, eski bir özel harekatçı.
Şu an güvenlik uzmanı olarak görev yapan Abdullah Ağar'ın geçmişte JİTEM'le çalıştığı iddia ediliyor. Ancak Abdullah Ağar'ın profili bununla sınırlı değil. Abdullah Ağar, Haydar Baş'ın Büyük Türkiye Partisi'nde (BTP) geçmişte genel başkan yardımcılığı yapmış bir isim.
BTP'NİN İKİNCİ ADAMIYDI
BTP özellikle Karadeniz bölgesinde yabancı düşmanlığının yükseltilmesinde büyük rol oynamış ve Rahip Santoro ve Hrant Dink cinayetine giden süreç için bölgede zemin oluşturmuştu. Sözkonusu dönemde Mehmet Ağar'ın has adamı Abdullah Ağar, BTP'de görev yapıyordu.
Şu an İçişleri Bakanlığı'nda da Mehmet Ağar'ın ekibinden bir isim olan Süleyman Soylu oturuyor.
Bu süreçte Abdullah Ağar'ın aktif rol üstlenip Almanya'da görüşmeler yapması ve ardından görüştüğü başkomiser Döndü Yazgan'ın ajanlıktan gözaltına alınması ilginç.
Abdullah Ağar'ın Döndü Yazgan'la Bremen'de neler görüştüğü ne talimatlar verdiği ise henüz bilinmiyor.
Ancak Hizmet Hareketi'ne yönelik bir provokasyon olasılıklar arasında en güçlüsü.
(Geçmişte bambaşka bir görünüşe sahip olan Abdullah Ağar sık sık Ulusal TV'ye çıkıyordu)
YENİ MİSYON MU?
Geçmişte Mehmet Ağar tarafından Haydar Baş grubundan Aydınlık Grubu'na kadar yelpazenin farklı yerlerinde duruyor gibi gözüken gruplarda görevlendirilen Abdullah Ağar'ın Almanya'daki yeni misyonu henüz netleşmiş değil.
(Abdullah Ağar TSK'nın içine kolaylıkla girebilen nadir isimlerden)
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