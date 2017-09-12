Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'daki Türklere açıkça seslendi /12 Eylül 2017 09:29

Almanya'daki Türklere açıkça seslendi

Almanya Başbakanı Merkel, Ankara ile Berlin arasındaki gerilim sürerken Türkiye kökenli vatandaşlarla birlik olunması gerektiğini belirtti. Merkel uzlaşmazlıkların ülkeye taşınmamasını istedi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, kamu televizyonu ARD'de katıldığı "Seçim Arenası" (Wahlarena) programında, stüdyodaki seçmenlerin sorularını cevaplandırdı. Başbakan Merkel, programda Türkiye politikası ve Almanya'daki Türkiye kökenlilere ilişkin sorulara da yanıt verdi.

Programda katılımcılardan birinin, "Buradaki Türklerin bir kısmı da Erdoğan'a destek verdi. Acaba uyum politikasında hata mı yapıldı?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Merkel, Almanya'da düşünce özgürlüğü olduğunu, her bireyin istediği düşünceyi savunmakta hür olduğunu belirtti. Merkel, Almanya'daki Türklere istinaden yaptığı açıklamada belki de bu türden bir siyasi eğilime Almanya'daki Türklerin kendilerini zaman zaman Almanya'ya ait hissetmemesinin neden olmuş olabileceğini belirterek, "Siz, burada evinizdesiniz. Size değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Başbakan ayrıca hala Türk isimlerine sahip kişilerin Almanya istihdam piyasasında dezavantajlı durumda kaldıklarını hatırlattı. Birçok Türkiye kökenlinin, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler sertleştiğinde kendilerinin Almanya toplumunun bir parçası sayılmayacakları hissiyatında olduklarına dikkat çeken Merkel, "Bu insanlara hoş geldin demeliyiz" dedi.

Almanya Başbakanı aynı zamanda bir konuya da açıklık getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, Türkiye kökenlilerden uzlaşmazlıklarını Almanya'ya taşımamalarını istedi.

"Türkiye hukuk devletinden uzaklaşıyor"

Başbakan Merkel, katılımcıların Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin sorularına da yanıt verdi. Angela Merkel Türkiye'nin, kendisinin hukuk devleti kavramından anladığı her şeyden fazlasıyla uzaklaştığını vurguladı. Başbakan burada kast ettiğinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun yönettiği AKP olduğunu ifade etti.

Türkiye politikasını değiştirdiklerini, Gümrük Birliği'nin genişletilmesinin kesinlikle söz konusu olmayacağını, AB'ye üyelik müzakerelerinin durumunun ise ekim ayındaki AB Zirvesi'nde görüşüleceğini belirten Başbakan, Türkiye'de halihazırdaki gelişmelere karşı çıkan insanların da umutlarının yıkılmaması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye toplumunun yarısının anayasa referandumunda "hayır" oyu verdiğini hatırlatan Merkel, bu kişilerin hayal kırıklığına uğratılmaması gerektiğini vurguladı.

Almanya'da genel seçimler 24 Eylül Pazar günü yapılacak. Seçimleri Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Deutsche Welle Türkçe
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