Almanya'daki Türk konsolosluğu Avrupa şampiyonu boksörün pasaportuna el koydu





Özen’e konsoloslukta bana verilen sözlü bilgiye göre, tutuklama hakkındaki kararı Türkiye İçişleri ve Adalet bakanlığının şikâyeti ya da talimatı üzerine alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan İsmail Özen “Neyle suçlandığım söylenmediği gibi, bugüne kadar tarafıma ulaşmış herhangi bir bilgi, tebligat ve belgede yok. Ancak bugün avukatım aracılığıyla konunun basın davası olduğunu öğrenebildim. Pasaportuma el konulmasının nedenini yazılı olarak tarafıma verilmesini istedim ancak oradaki görevliler bunu kabul etmediler. Sadece Türkiye’ye gitmem durumunda bir seyahat belgesi verebileceklerini söylediler” dedi.





“Kamuoyunun bilmesi gereken bu olay sadece benim yaşadığım bir sorun değil” diyen Özen, açıklamasına şöyle devam etti:





“Son yıllarda Avrupa ve Almanya’da benim gibi pek çok insanın pasaportuna konsolosluklar da el konulmuş. Türkiye’ye giden çok sayıda insan ya tutuklanmış ya da giriş yasağı konularak geri gönderilmiştir. Bu uluslararası temel haklar ve hukuka aykırıdır. Pasaportuma el konulduğu için seyahat özgürlüğüm engellenmiş durumda. Ticari ve bürokratik hiç bir işlem yapamıyorum. Alman vatandaşlığımla ilgili işlemler sürdüğü için pasaportsuzum.”









Bir sporcu ve insan hakları savunucusu olarak savaş ve şiddete karşı olduğunu dile getiren İsmail Özen, “Demokrasi, özgürlük, eşitlik ve barışı savunuyorum. Türkiye’de Kürt sorununun barışçıl yollarla çözümünü istiyorum. Erdoğan yönetiminin Avrupa ve Almanya’da taraftarlarını muhaliflere, Alevilere, Kürtlere karşı kışkırtmasını tehlikeli buluyorum ve bu yüzden bütün bu nedenlerle hedef yapılıyorum. Pasaportuma el konulmasının bunlardan bağımsız olduğunu düşünmüyorum” dedi.





Pasaportuna el konulmasının kişisel sorununun ötesinde bir anlamı olduğunu dile getiren Özen, “Bu nedenle başta Federal Almanya hükümeti olmak üzere, Avrupa Konseyi’ni, medyayı, sporcuları, sanatçıları, sivil toplum örgütlerini, hukukçuları ve duyarlı olan herkesi adaletsizliğe, haksızlığa ve baskıya karşı durmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı