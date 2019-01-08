Almanya'daki en büyük siber saldırının altından öğrenci genç çıktı

Ülkenin en büyük veri hırsızlığı olarak anılan suçu itiraf eden gencin kimlik bilgileri henüz açıklanmadı. Ancak Alman polisi, verileri çalan şüphelinin 20 yaşında, ailesiyle yaşayan ve bilgisayar uzmanı olmayan bir erkek olduğunu duyurdu.







Euronews'te yer alan habere göre şahıs, olayla ilgili pazar akşamı Hessen eyaletinde yapılan operasyonda gözaltına alındı. Ayrıca, şüphelinin iki gün önce bilgisayarında sildiği anlaşılan bilgiler de kurtarıldı.





Soruşturmada suçunu itiraf eden genç, verileri tek başına çaldığını belirtti. Yetkililer de olayda başkalarının bulunduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını açıkladı.





Polisin açıklamasına göre gözaltına alınan genç serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturmayla ilgili Alman polisi, gençle irtibatta kalmaya devam ediyor.





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Şüpheli genç, aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel, birçok siyasetçi ve gazetecinin bulunduğu yaklaşık bin kişinin verilerine ve şahsi belgelerine ulaşmış ve sosyal medyada paylaşmıştı.





Almanya tarihinin en büyük veri hırsızlığı olarak alınan olayda Rus ‘hacker’ların parmağı olduğu öne sürülüyordu. Kremlin ise suçlamaları reddetmişti.





Saldırıdan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi haricinde, diğer tüm ana partilere üye siyasiler etkilendi. Bu nedenle, veri hırsızlığının aşırı sağcı Alman aktivistlerin yaptığı da yapılan yorumlar arasındaydı.



