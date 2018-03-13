Almanya'daki cami saldırılarında bu kez şüpheli, Almanlar değil

Baden-Württemberg eyaletindeki Lauffen kentinde bir Türk camisine yönelik kundaklama girişimiyle ilgili soruşturmada güvenlik birimlerinin Kürt gruplar üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.





Soruşturmayı yürüten emniyet yetkilileri ve savcılıktan yapılan açıklamada, Almanya'da yasaklı PKK örgütüne yakın internet sitelerinde kundaklama olayı ile ilgili videolar ve açıklamalar yer aldığına dikkat çekildi. Soruşturma ekiplerinin elde edilen bilgiler doğrultusunda da "Öfkeli Kürt Gençliği" adlı grubun üyelerine yoğunlaştığı ifade edildi.





Polis ve savcılık, Almanya'nın diğer eyaletlerinde Türk camileri ve kuruluşlarına yönelik saldırılarda da muhtemel bağlantının olabileceği üzerinde duruyor.







Saldırılar sürüyor





Almanya'da hafta sonundan bu yana Türklere ait cami ve kuruluşlara yönelik saldırılar düzenleniyor.





Hafta sonu da Berlin'de Koca Sinan Camii'ye, Meschede kentinde Türk-Alman Dostluk Derneği'ne, Schleswig-Holstein eyaletinin Itzehoe kentinde de bir camiye saldırılar düzenlendi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.







DW