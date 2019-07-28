Almanya'da yılın futbolcusu belli oldu

Kicker dergisi tarafından organize edilen ve 540 spor gazetecisinin katıldığı ankette, Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Marco Reus, 158 oyla yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.
30 yaşındaki Reus, 2012'de de yılın futbolcusu seçilmişti.
Bayer Leverkusen'de oynayan Kai Havertz'in 121 oyla ikinci sırada yer aldığı ankette, 35 oyla Bayern Münih'in defans oyuncusu Joshua Kimmich üçüncü, 28 oyla Manchester City'nin Alman oyuncusu Leroy Sane de dördüncü oldu.
Kadınlarda ise 159 oyla Olympique Lyon'da forma giyen Alman milli oyuncu Dzsenifer Marozsan, üst üste üçüncü kez yılın futbolcusu seçildi.