Almanya'da çalışacak, yılda en az 260 bin yeni göçmene ihtiyaç var

Alman Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan bir araştırmaya göre Almanya'nın 2060 yılına kadar her yıl en az 260 bin kalifiye iş gücüne ihtiyacı bulunuyor. Araştırma giderek yaşlanan Alman toplumunda kalifiye iş gücü açığının yalnızca Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelecek kişilerle kapanmayacağını gösteriyor. Araştırmaya göre 114 bin kişilik kalifiye iş gücü açığının AB ülkelerinden, 146 binlik kısmının ise AB üyesi olmayan ülkelerden karşılanması gerekiyor.





DW Türkçe'de yer alan habere göre "Almanya'ya, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden hâlâ çok az göç söz konusu” diyen Bertelsmann Vakfı yönetim kurulu üyelerinden Jörg Dräger "Göç yasasının en hızlı şekilde yürürlüğe girmesi gerek” diye konuştu. Sadece bir yasa çıkartılmasının yeterli olmadığını söyleyen Dräger "Göç ve uyum tüm toplumu kapsayan vazifelerdir" açıklamasında bulundu. Dräger ayrıca en büyük açığın orta seviye kalifiye iş gücünde görüldüğünü ve çıkartılacak yasanın özellikle bu kesimi kapsamasının doğru olacağını sözlerine ekledi.





Bertelsmann Vakfı'nın "göç ve dijitalleşme" konulu araştırması Coburg Üniversitesi ile İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü tarafından ortak yapıldı. Araştırmacılar Almanya'da yaşayan işgücü potansiyelini ölçmek için doğum oranındaki artış, kadınların çalışma hayatına daha fazla dâhil olması, emeklilik yaşının 70'e çıkartılması gibi farklı senaryolar üzerinde durdu. Tüm bu senaryoların gerçekleşmesi halinde dahi Almanya'daki işgücü açığının dışarıdan göç alınmadan kapanmayacağı tahmin ediliyor. Bilim insanları İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) sonrasında Almanya'ya göçün ise artmasını öngörüyor.





Deutsche Welle Türkçe