Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da yeni istihbarat raporu ve Hizmet Hareketi kararı /24 Temmuz 2018 18:55

Almanya'da yeni istihbarat raporu ve Hizmet Hareketi kararı

Almanya'da bu sene 'Anayasayı koruma Teşkilatı'nın içerideki faaliyetlerini şüpheli bularak izlemeye aldığı yapılar değişmedi.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak hareket eden teşkilat bu seneki istihbarat raporunu açıkladı. 

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından basın toplantısıyla açıklanan 353 sayfalık yeni istihbarat raporuna göre Alman devleti "Milli Görüş", "Ülkücü dernekler", "DHKP-C", "MLKP" ve "PKK"yı izliyor. Rapora göre Türkiye kaynaklı Kemalistler ve hizmet hareketi izlenmiyor.

Konuya ilişkin tweet mesajı yazan Türk asıllı Alman gazeteci Oktay Yaman şunları dedi:
''Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'in basın toplantısını izledik. 353 sayfalık yeni istihbarat raporu elimizde inceliyoruz.
Alman devleti "Milli Görüş", "Ülkücü dernekler", "DHKP-C", "MLKP" ve "PKK"yı izliyor. Atatürkçü/Kemalistler&"Gülen hareketi" izlenmiyor.

MİT'İN YASADIŞI FAALİYETLERİ RAPORDA

Almanya iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) açıkladığı 2017 yılı istihbarat raporunda, Milli İstihbarat Servisi'nin (MİT) Almanya'da aktif şekilde faaliyetlerini yürüttüğü de belirtildi.


Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans-Georg Maaşsen tarafından kamuoyuna açıklanan “Casusluk ve Diğer İstihbarat Faaliyetleri” başlıklı raporda, casusluk iddiası da gündeme getirildi.

Artigercek.com'un haberine göre raporda şöyle denildi: Son yıllarda Almanya'da PKK, DHKP-C ve MLKP, MİT için odak noktasıydı. Ancak şu anda MİT için Gülen Cemaati öncelik taşıyor. Türkiye tarafından terörist ilan edilen hareketle ilgili AKP hükümeti Türkiye diasporası üzerinden Almanya'daki faaliyetlerini artırmıştır.

Raporda 2016 yılında MİT'in Almanya'ya Gülen Cemaati'ne mensup kişiler, kurumlar, dernekler, gazeteciler, eğitimciler, vakıf üyeleri ve iş insanlarına yönelik isim, fotoğraf ve adreslerin yer aldığı bir liste verdiği, bu konuda sistematik bir biçimde bilgi akışının sağlandığı ifade edildi.

TÜRK KONSOLOSLUKLARINA CASUSLUK YETKİSİ VERİLDİ

Rapora göre Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nde (DİTİB) görev alan imamlar ve Türk konsolosluklarına özellikle Gülen Cemaati mensuplarını ihbar izni verildi.

Raporda ayrıca AKP'nin lobi örgütü -Avrupalı Türk Demokratlar Birliği-UETD'nin, AKP'nin Türkiye diasporasındaki tutumunun oluşmasında doğrudan etkili olduğu belirtildi. Raporda, merkezi Köln'de bulunan UETD'nin, Almanya ve Avrupa'da siyasi ve ideolojik yönden AKP için lobi faaliyeti yürüttükleri ifade edildi.
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