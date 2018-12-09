Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da yarın sabah büyük kaos var /09 Aralık 2018 19:58

Almanya'da yarın sabah büyük kaos var

Almanya’da demiryolları çalışanları yarın sabah saat 05.00 ile 09.00 arasında banliyo trenlerini de kapsayacak uyarı grevine gideceklerini duyurdu. Hangi güzergahları etkileyeceği hakkında duyuru yapılmayan grevin salıya ertelenmesi talebi de reddedildi.

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ALMANYA’da ücret zammı talebinde işvenle uzlaşma sağlayamayan tren çalışanları, bu sabah uyarı grevine gideceklerini duyurdu. Demiryollarının grevi salıya erteleme talebi de reddedildi. Sabah saat 05.00 ile 09.00 arasında tren seferleri yapılamayacak. Grevler banliyö trenlerini de kapsayacak. Noel öncesi başlayan uyarı grevlerinin anlaşma sağlanamazsa Noel tatilinde hayatı felç etmesinden korkuluyor.

MASAYI TERK ETTİLER
Demiryolu çalışanları sendikası (EVG), iki aydır işverenle ücret zammı üzerine yürüttükleri görüşmelerden sonuç alamayınca cumartesi günü yapılan toplu sözleşme masasını terk ederek uyarı grevine gideceklerini açıkladı. Sendikanın yüzde 7 zam talebine karşı yüzde 5.1 zam ve bir kereye mahsus 500 euro öneren Demiryolları, sendikayı gereksiz yere çatışmayı seçmekle suçladı.
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