Almanya'da Türkiye rahatsızlığı artıyor

Alman diplomatik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, geçen hafta Türkiye kökenli bir Alman vatandaşı, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.



Avukatlık yapan, Türkiye kökenli bir başka Alman vatandaşının da hakkındaki siyasi içerikli suçlamalar nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi.





Öte yandan, Türkiye kökenli olan ve Sol Parti'nin Federal Meclis grubunda görev yapan bir Alman vatandaşının da Türkiye’ye girişi sırasında kısa süreli olarak alıkonulduğu, ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Federal Meclis çalışanının hangi gerekçeyle alıkonulduğu konusunda Alman makamlarına bilgi verilmedi.





Son günlerde yaşanan bu gelişmeler, Alman hükümetinde Türkiye'nin tutumuna ilişkin rahatsızlığı artırdı.





4 aydır gözaltında tutuluyor





Berlin’de son günlerde dikkatlerin çevrildiği bir başka konu ise Türkiye'de 4 aydır gözaltında tutulan Alman vatandaşı David Britsch'in durumu.

Britsch’in 4 aydır sınır dışı edilmek üzere olan yabancıların tutulduğu Erzurum’da Geri Gönderme Merkezi'nde alıkonulduğu ortaya çıktı.

Alman Dışişleri Bakanlığı kaynakları hem bakanlığın hem Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin devrede olduğunu, Britsch’e konsolosluk desteğinin sağlandığını ve ilgili Türk makamları ile görüşmelerin sürdüğünü kaydettiler.

21 Kasım 2016 tarihinde Almanya’dan yola çıkan ve Kudüs’e yürüyerek Hristiyanların hac yürüyüşünü gerçekleştirmek isteyen Britsch, Suriye'ye geçmek isterken gözaltına alındı ve Nisan ayından bu yana Erzurum'da tutuluyor.

Almanya Britsch hakkında sınır dışı kararı olması halinde derhal bunun uygulanmasını hukuki olmayan bir ‘tutukluluk halinin’ kabul edilemez olduğu görüşünde.

Bu arada Britsch’in tutulduğu Erzurum’daki geri kabul merkezi, AB'nin Türkiye'ye verdiği mali yardımlarla kurulmuştu.