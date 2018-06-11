Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Türk camisinden çıkanlara araba çarptı: 4 yaralı /11 Haziran 2018 11:15

Almanya'da Türk camisinden çıkanlara araba çarptı: 4 yaralı

Almanya'nın Kuzey Ren Vesfalya Eyaleti'nde iki gün önce bir aracın cemaatin arasına dalması sonucu 4 Türk vatandaşı yaralandı.

SHABER3.COM

Almanya'nın Kuzey Ren Vesfalya Eyaleti'ndeki (KRV) Altena şehrinde iki gün önce bir aracın cuma namazından çıkan cemaatin arasına dalması sonucu 1'i ağır 4 Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi.

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci'nin yaptığı açıklamada, polisin verdiği bilgiye göre sürücünün geçirdiği bir sağlık sorunu ya da araçta kaynaklanan teknik bir arıza nedeniyle kazanın meydana gelmiş olabileceği üzerinde durulduğunu belirtti.

'TERÖR SALDIRISI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Cebeci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DİTİB Mevlana Camisi'nde cuma namazı çıkışı aralarında bir din görevlisinin de bulunduğu cemaat, kaldırımda aralıklı olarak yürürken, 29 yaşındaki Alman bir kadının kullandığı Opel marka küçük bir araç kaldırıma çıkarak üçü hafif dört vatandaşımızı yaraladığı bilgisini aldık. Aracın sürücüsü kadın da olayda yaralanmış. Polis, şoförün kalp krizi geçirmiş olabileceği ya da araçtaki teknik bir arızadan dolayı olayın bir kaza olması üzerinde duruyor. Sanırım bizim basında olay biraz abartılmış. Kesinlikle terör saldırısıyla ilgili ya da ima eden hiçbir bulgu ya da açıklama yapılmadı."

"Polis geniş çaplı soruşturma yürütüyor"

Ağır yaralı vatandaşın Münster'deki bir hastanede tedavisinin devam ettiğini kaydeden Cebeci, olayda hafif şekilde başından ve ayağından yaralanan din görevlisinin ve diğer vatandaşların durumunun iyi olduğunu belirtti.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttüğünü ifade eden Cebeci, kendilerinin de olayı yakından takip ettiğini bildirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da Türk camisinden çıkanlara araba çarptı: 4 yaralı Sonraki Haber >>

Ne kadar da rahat yalan söylüyor...

Ne kadar da rahat yalan söylüyor...

Ödemiş'ten mitinge getirilenlere Denizli'de Erdoğan fırçası

Ödemiş'ten mitinge getirilenlere Denizli'de Erdoğan fırçası

Bakana diploma töreninde öğrencilerden protesto şoku

Bakana diploma töreninde öğrencilerden protesto şoku

Kabe'de intihar kameraya yansıdı

Kabe'de intihar kameraya yansıdı

Bahçeli'ye bomboş salon şoku

Bahçeli'ye bomboş salon şoku

1954' te doğan Erdoğan 1950 öncesi okula gitmiş....

1954' te doğan Erdoğan 1950 öncesi okula gitmiş....

Promterdan sonra canlı yayında da kulaklık...

Promterdan sonra canlı yayında da kulaklık...

İttifakta çatlak... Bahçeli AKP'ye sert çıktı...

İttifakta çatlak... Bahçeli AKP'ye sert çıktı...

Silivri Cezaevi'nde işkence ile gelen ölüm meclise taşındı

Silivri Cezaevi'nde işkence ile gelen ölüm meclise taşındı

BM’den AKP iktidarına ültimatom

BM’den AKP iktidarına ültimatom
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:11:40