Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Türk avukata ikinci tehdidin kaynağı Hessen Polisi mi? /30 Ocak 2019 19:19

Almanya'da Türk avukata ikinci tehdidin kaynağı Hessen Polisi mi?

Alman Süddeutche Zeitung'un haberinde, NSU davası müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız'a yönelik ırkçı tehdit mektuplarının arkasında Hessen polis teşkilatı mensuplarının olabileceği iddia edildi.

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DW Türkçe'nin haberine göre NSU davası müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız'a gelen "NSU-2" imzalı tehdit mektuplarına ilişkin olarak yeni bir iddia ortaya atıldı.
Alman Süddeutsche Zeitung'un konuyla ilgili özel araştırmalarına dayandırdığı haberinde, mektupların Hessen polis teşkilatı mensupları tarafından yazılmış olabileceğine ilişkin ipuçlarına ulaşıldığı belirtildi. Haberde, bu şüphenin kaynağının mektuplarda kullanılan "özel ifadeler" olduğu belirtildi. Hessen Emniyet Teşkilatı psikoloji uzmanlarının görüşüne göre bu ifadeler Hessen polisine işaret ediyor.

YENİ TEHDİT MEKTUBU

Seda Başay Yıldız Ağustos ayında ve geçen ay olmak üzere iki kez şahsı ve ailesine yönelik tehditler içeren fax almıştı. Ancak Süddeutsche Zeitung'un haberinde, tehditlerin bununla kalmadığı Başay-Yıldız'ın Ocak ayında da aynı kişi veya kişiler tarafından gönderildiği belli olan yeni tehditlere maruz kaldığı belirtildi. Habere göre, yeni tehdit mektubunda Hessen Eyalet Emniyet Teşkilatı'na istinaden "HLKA" ifadesi kullanıldı. Uzmanlar bu ifadenin kuruluş içinde kullanıldığını, normal vatandaşların ise "LKA" ifadesini kullanacağından hareketle tehdit mektuplarının teşkilat içinden yazılmış olabileceğinden şüpheleniyor. Ayrıca son tehdit mektubunda "NSU 2" imzası yerine sahte bir isim kullanıldığına da dikkat çekildi.

DW Türkçe
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