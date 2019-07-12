Almanya'da tarihi karar: Suriye'de IŞİD'e katılan vatandaşının ailesini geri kabul etti

Mahkeme sözcüsü bunun Alman hükümetine karşı verilen ilk karar olduğunu belirtti.







Sözcü, Alman diplomatların Suriye'nin kuzeyinde Kürtler tarafından kontrol edilen bir bölgede bulunan eşi ve üç çocuğunun geri getirilmesi talebine cevap vermemesinin ardından IŞİD şüphelisi Alman Dışişleri Bakanlığı aleyhine dava açtığını belirtti.





Euronews'te yer alan habere göre Almanya da diğer batı ülkeleri gibi IŞİD benzeri gruplara katılmak için Orta Doğu'ya giden vatandaşları ile ilgili ne yapacakları konusunda ikilem yaşıyor.





Hakkında henüz bir karar verilmemiş olan şüpheli 2014 yılında eşi ve şu anda 7 ve 8 yaşlarında olan iki kızıyla birlikte Suriye'ye gitmiş. Aile iki yıl önce Suriye'de iken bir çocuk daha yapmış.





Alman hükümeti ilk başta sadece çocukları geri getirmek istemiş fakat Kuzey Suriye'deki Kürt yönetimi annelerinin de çocuklarla birlikte geri dönmesi gerektiğini söylemiş.





Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü kararın değerlendirildiğini ve itiraz edebileceklerini açıkladı.





'Binden fazla Alman vatandaşı savaşmak için Suriye ve Irak'a gitti'





Alman istihbarat birimlerine göre binden fazla Alman vatandaşı Suriye ve Irak'ın bir zamanlar IŞİD tarafından kontrol edilen bölgelerine savaşmak için gitti.





Bunların yaklaşık üçte birinin geri döndüğüne üçte birinin ise öldüğüne inanılırken son üçte birlik kısmın halen Irak ve Suriye'de olduğu tahmin ediliyor.





Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgesinde ise aralarında yabancıların, kadınların ve çocukların da olduğu binlerce IŞİD üyesi tutsak edilmiş durumda.





Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın bölgedeki vatandaşlarının daha fazlasını geri alarak yargılamasını istiyor.





Almanya, konsolosluğa erişimi olan bölgedeki savaşçıları geri alacağını ve prensipte tüm IŞİD için savaştığından şüphelenilenler de dahil olmak üzere Alman vatandaşlarının tamamının geri dönmeye hakkı olduğunu açıkladı.





Fakat nisan ayında hükümet IŞİD gibi gruplar için savaşan ve çifte vatandaşlığı olanların Alman vatandaşlığını iptal edilebilmesine izin veren bir yasa tasarısını onayladı.