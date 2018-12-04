Almanya'da sosyal yardım alan Türk'ün evinden 61 bin Euro çıktı, paralara el konuldu

Olay, Almanya’nın Hannover kentinin Garbsen bölgesinde meydana geldi. Alman devletinden sosyal yardım alan Türk vatandaşı Hatice B.’nin 27 yaşındaki oğlunun uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşan polis yetkilileri, ailenin evine baskın düzenledi. Baskında evde 61 bin 300 euro bulundu.







Ailenin oğlu, uyuşturucu satmak suçundan arandığı için yapılan baskında, polis tarafından yakalanan paralara el konuldu. Daha sonra paraların esas kaynağının uyuşturucu satışından elde edilen gelir değil, ailenin Türkiye’deki kira gelirleri olduğu öğrenildi. Hatice B.’nin kocasının Türkiye’de emlakçı olarak çalıştığı da öğrenilen diğer bilgiler arasında.





Baskında bulunan paraların uyuşturucu satışından elde edilmediği öğrenilince, meblağ geçici süreyle aileye geri verildi. Ancak aile, sosyal yardım aldıkları halde devlete bildirilmediği için tüm senelerin yardımını, cezasıyla geri ödemek zorunda kalacak.





TR724