Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'ya sığınma başvurusu yapanlarda iş bulma oranlarında büyük artış /25 Ağustos 2018 17:30

Almanya'ya sığınma başvurusu yapanlarda iş bulma oranlarında büyük artış

Almanya'da resmi verilere göre Mayıs ayında istihdam piyasasındaki mültecilerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 100 binden fazla arttı.

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Federal İstihdam Dairesi Almanya'da mültecilerin istihdam piyasasına entegrasyonunda başarılı bir bilanço çıkardı. Federal İstihdam Dairesi Başkanı Detlef Scheele, dpa'ya yaptığı açıklamada, Mayıs ayında işi olan mültecilerin sayısının 306 bin 574'e ulaştığını söyledi. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine oranla 103 bin fazla. Scheele'nin verdiği bilgiye göre iş bulan mülteciler Suriye, Afganistan, Eritre, Irak, İran, Nijerya, Pakistan ve Somali'den Almanya'ya geldi.

Scheele istihdam piyasasındaki mültecilerin sayısının giderek artmasıyla ilgili olarak, "Rakamlar iyi. Bu insanlar insani nedenlerden ötürü Almanya'ya gelenler. Almanya'ya çalışmak amacıyla gelenler değil" dedi.

Scheele, 482 bin sığınmacının bu yılın Temmuz ayında iş aramak için Federal İstihdam Dairesi'ne başvuruda bulunduğunu söyleyerek, bu kişiler arasında uyum ve dil kursunu tamamlayanların da bulunduğunu hatırlattı. Bu yıl Temmuz ayında isşiz olan sığınmacıların sayısı ise 187 bin olarak açıklandı. Bu sayıda aylardır büyük bir değişiklik kaydedilmedi.

Çocuk ve gençlerin şansı daha yüksek

Scheele, mülteciler arasında meslek eğitimi alanların sayısında da olumlu gelişme kaydedildiğini belirtti. İstihdam Dairesi'ne göre, 28 bin genç mülteci meslek eğitimine başladı. Scheele, "Almanya'ya çocuk ya da genç olarak gelenlerin istihdam piyasasında daha iyi şansı olduğunu hep söyledik" dedi. Scheele mültecilerin istihdam piyasasına entegrasyonunda dil faktörünün büyük rol oynadığını belirtti. Mültecilerin bir yıl içinde meslek okulları için yetecek seviyede Almanca öğrenmelerinin realist olmadığını söyleyen Scheele, buna rağmen farklı destek programlarıyla dilin ilerletilebileceğini ifade etti

DW Türkçe
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