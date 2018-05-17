Almanya'da Radyo-TV vergisi mahkemeye götürüldü

Almanya'da İki yerde kayıtlıysanız, iki otomobiliniz varsa, radyo ve televizyonunuz olsun olmasın, iki radyo ve televizyon vergisi alınıyor.







Hürriyet'te yer alan habere göre, işletmeler de çalıştırdığı işçi sayısına göre radyo televizyon vergisi ödüyor. 20 işçi çalıştıran işyeri, iki, 100 işçi çalıştıran işyeri 40 radyo ve televizyon vergisi ödüyor. Kamu radyo ve televizyonlarının yıllık aldığı vergi 8 milyar Euro’yu geçiyor.





Otomobil kiralama şirketi Sixt, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle radyo televizyon vergisine karşı Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı.





Anayasa Mahkemesi iki gün boyunca davacıların avukatlarını ve gerekçelerini dinleyecek. Mahkemenin kararını sonbaharda vermesi bekleniyor.