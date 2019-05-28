Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Porsche'ye rüşvet baskını /28 Mayıs 2019 17:51

Almanya'da Porsche'ye rüşvet baskını

Almanya'nın lüks otomobil üreticisi Porsche'ye ait bürolar ve bazı mali müşavirlerin evine 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddiaları' nedeniyle baskın yapıldığı bildirildi.

SHABER3.COM

Stuttgart savcılığından yapılan açıklamada, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla Porsche'ye ait bürolara ve bazı mali müşavirlerin evine baskın düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada, Stuttgart Şirket Denetleme Dairesi'nden bir yetkilinin devam eden vergi denetimi sırasında, şirketin vergi danışmanına gizli bilgiler verdiği ve bunun karşılığında haksız kazanç elde ettiği suçlaması bulunduğu vurgulandı.

Baden Württemberg eyalet polisi ile yapılan baskında bazı belgelere el konulduğu ve incelenmek üzere savcılığa götürüldüğü belirtildi.

Bild gazetesinde yer alan haberlerde de Porsche'nin eski iş yeri temsilcisi Uwe Hück hakkında haksız kazanç elde ettiği iddiaları bulunduğu ve evine yapılan baskınlarda Hück'ün kazanç belgelerinin incelendiği iddia edildi.

Haberde Hück dışında 5 kişi hakkında daha soruşturma açıldığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da Porsche'ye rüşvet baskını Sonraki Haber >>

Tekne minibüse çarptı o anlar kamerada

Tekne minibüse çarptı o anlar kamerada

Meczubun adı TSK'da... Erlere Sedat Peker'li yürüyüş kararı saydırdılar

Meczubun adı TSK'da... Erlere Sedat Peker'li yürüyüş kararı saydırdılar

Nagehan Alçı'nın yanındaki sunucu: Nagehan'ın CHP alerjisi var

Nagehan Alçı'nın yanındaki sunucu: Nagehan'ın CHP alerjisi var

Miktofonu açık kalan ünlü sunucudan Erdoğan'a olay sözler

Miktofonu açık kalan ünlü sunucudan Erdoğan'a olay sözler

Emine Eroğlu: Hizmet'i nasıl tanıdım?

Emine Eroğlu: Hizmet'i nasıl tanıdım?

Erdoğan'ın yasağını unutan Metiner'in zor anları.

Erdoğan'ın yasağını unutan Metiner'in zor anları.

Hasan Şaş şampiyonluk kupasını düşürüyordu, Muslera'nın tepkisi geceye damga vurdu

Hasan Şaş şampiyonluk kupasını düşürüyordu, Muslera'nın tepkisi geceye damga vurdu

Görme engelli KHK’lı Uğur A. Yunanistan'daki hayatı anlattı

Görme engelli KHK’lı Uğur A. Yunanistan'daki hayatı anlattı

Çiftlikbank'ın danışmanı Saray'da

Çiftlikbank'ın danışmanı Saray'da

Soylu, Erdoğan'ın peşinden böyle koştu!

Soylu, Erdoğan'ın peşinden böyle koştu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:24:06