Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Patates krizi /06 Şubat 2019 16:11

Almanya'da Patates krizi

Almanya’da bir süredir yaşanan kuraklık nedeniyle 2018 yılında patates hasadında rekor düşüş yaşandı. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre patates üretimi son 19 yılın en düşük seviyesine geriledi.

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ALMANYA’DA bir süredir etkili olan kuraklık Almanların temel gıda maddelerinden patatesi vurdu. Federal İstatistik Dairesi (DESTATİS) kuraklık yüzünden ülkede patates üretiminin son 19 yılın en düşük seviyesine gerilediğini duyurdu. DESTATİS, 2017 yılında ülkede 11.7 milyon ton patates üretilirken, 2018 yılındaki kuraklık yüzünden patates üretiminin 8,9 milyon tona gerilediğini duyurdu.

PATATES ÜCRETLERİNDE ZAM OLACAK
Son 10 yılın ortalama patates üretiminin 10.8 milyon ton olduğu belirtilen açıklamada patates hasadındaki düşüş nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden patates ithalatı yapıldığı bundan dolayı da patates ücretlerinde zam olacağı söylendi.
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