Almanya'da 'para verelim ülkenize geri dönün' kampanyasına rağbet yok

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BamF) verilerine göre, Alman hükümetinin insani yardım ve destek programlarından yararlanarak ülkesine gönüllü olarak geri dönen sığınmacıların sayısı son üç yılda önemli oranda azaldı.





Rheinische Post gazetesinde çıkan konuyla ilgili habere göre 2016 yılında 54 bin altı sığınmacı gönüllü olarak söz konusu programlar kapsamında ülkesine dönerken, 2017 yılında bu rakam 29 bin 522’ye, 2018’in Ocak-Kasım periyodunda da 15 bin 89'a geriledi.





Kampanyalara rağmen rağbet yok





BamF’in verileri federal ve eyalet hükümetleri tarafından sunulan teşvik ve destek programlarını kapsıyor.





Bu programlarla ülkesine dönmek isteyen sığınmacıların seyahat masrafları karşılanıp bazı durumlarda, ülkelerinde hayatlarını bir süre idame ettirebilmeleri için bir miktar maddi destek sağlanıyor.





2015 yılındaki mülteci krizinden itibaren Almanya’ya yaşanan yoğun göçün ardından, sığınmacı ve göçmenlerin ülkelerine dönüşleri kampanyalarla yoğun bir biçimde destekleniyor. Ancak 2017’de federal bütçede bu dönüşler için ayrılan kaynağın, programlara olan düşük rağbet nedeniyle sadece yarısı kullanıldı. Bu da 33 milyon euroya tekabül ediyor.





Deutsche Welle

