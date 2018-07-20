Almanya'da otobüste bıçaklı saldırı: 14 yaralı

Bild gazetesinin aktardığına göre Lübeck kentindeki otobüste yaşanan saldırıda aldıkları bıçak darbeleri sonucu 12'si hafif olmak üzere 14 kişi yaralandı.







Polis saldırıda can kaybı olmadığını belirtti.





Saldırganın yakalandığı ve polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı.





Lubecker Nachrichten gazetesinin aktardığına göre bıçaklı saldırgan İran asıllı ve 30'lu yaşlarında bir erkek.





Olayın yaşandığı bölgenin polis kordonu altına alındığı da açıklandı.





Lubecker Nachrichten'e konuşan bir görgü tanığı "Otobüsteki yolcular bağırarak aşağı atlıyordu. Çok kötüydü. Yaralılar götürüldü. Saldırganın elinde mutfak bıçağı vardı" dedi.





Saldırının neden gerçekleştiği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.