Almanya'da otobüs faciası: 18 kişi öldü

Nürnberg yönüne giden otobüsün bir kamyonla yaşanan kazanın ardından otobüste büyük bir yangının başladığı belirtiliyor. Alman hükümetinin sözcüsü ile kazada çok sayıda kişinin öldüğünü doğruladı.





Bir polis sözcüsü n-tv kanalına yaptığı açıklamada 18 kişinin bulunamadığını ve bunlardan bazılarının hayatlarını kaybettiğini düşündüğünü belirtti.





Polisin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kaza sırasında otobüste 48 kişinin bulunduğu ve yaralanan 30 kişiden bazılarının durumunun ciddi olduğunu belirtildi.