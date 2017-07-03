Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da otobüs faciası: 18 kişi öldü /03 Temmuz 2017 13:39

Almanya'da otobüs faciası: 18 kişi öldü

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yaşanan trafik kazasının ardından kazaya karışan otobüste büyük bir yangın çıktı. Bild gazetesi, olayda 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yaralanan 30 kişiden bazılarının durumunun ise ağır olduğu belirtiliyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, yangın faciasına ilişkin yaptığı haberde olayı büyük bir trajedi olarak niteledi.

Almanya'da otobüs faciası: 18 kişi öldü

Nürnberg yönüne giden otobüsün bir kamyonla yaşanan kazanın ardından otobüste büyük bir yangının başladığı belirtiliyor. Alman hükümetinin sözcüsü ile kazada çok sayıda kişinin öldüğünü doğruladı. 

Bir polis sözcüsü n-tv kanalına yaptığı açıklamada 18 kişinin bulunamadığını ve bunlardan bazılarının hayatlarını kaybettiğini düşündüğünü belirtti.

Polisin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kaza sırasında otobüste 48 kişinin bulunduğu ve yaralanan 30 kişiden bazılarının durumunun ciddi olduğunu belirtildi.
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