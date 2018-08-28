Almanya'da Nurettin Yıldız tartışması

Hollanda’nın önemli gazetelerinden NRC’nin Milli Görüş Teşkilatı’nın Türkiye kökenli gençleri, radikal görüşlere sahip vaizler tarafından İstanbul’daki yaz kamplarına götürerek eğitim verdiğini yazmasının ardından Alman gazeteleri de benzer sorunu manşetlerine taşıdı.





Birgün'ün Huffington Post’tan aktardığı Lennart Pfahler imzalı özel haberde yüzlerce gencin bir süredir her yaz Milli Görüş bağlantılı dernekler aracılığıyla Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’ın eğitim kurslarına götürüldüklerini yazıldı.





Habere göre Milli Görüş, her yaz onlarca Türkiye kökenli çocuğu İstanbul’da “radikal görüşlere sahip vaizler tarafından” yönetilen yaz kamplarına götürüyor. Yol ve diğer masraflar çocukların aileleri tarafından karşılanıyor. Bu kamplardan biri, Nurettin Yıldız’a ait Sosyal Doku Vakfı’nın İstanbul’daki merkezinde gerçekleştiriliyor.





Gazetenin iddiasına göre Nurettin Yıldız, “kadına şiddeti savunan ve radikal görüşlere sahip” bir isim ve “Suriye’deki cihatçı silahlı grup Ahrar el - Şam ile karanlık bağları var. Suriye El Kaidesi’nin liderlerinden Abdullah Al Muhaysini için ‘bütün Müslümanların desteğini hak ettiği’ yönünde sözler sarfetti”





AKP ile uzun süre sıcak ilişkiler kurdu





Habere göre, Nurettin Yıldız AKP hükümeti ile uzun süre sıcak ilişkiler kurdu. Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönettiği organizasyonlarla da sıkı işbirliği içinde oldu. Ancak gazeteye göre, Yıldız’ın “6 yaşındaki bir kız çocuğu ile evlenilebileceği ve Allah’ın erkeklere eşlerini dövme izni verdiği” yönündeki vaazlarının ortaya çıkması üzerine, Erdoğan kendisine mesafe koydu. Erdoğan, bu ifadelerle ilgili “Bizim dinimizde bu tür vaazlara yer yok” açıklamasında bulunmuştu.





Yıldız’ın bütün şaibeli yanlarına rağmen Milli Görüş teşkilatı için bu durumun bir problem oluşturmadığını kaydeden yazar, Braunschweig, Hannover ve Köln’deki dernekler son yıllarda, çok sayıda grubu İstanbul’daki Sosyal Doku Vakfı’nın binalarına götürdüğünü kabul ettiklerini yazdı.





Huffington Post’un talebi üzerine Milli Görüş Genel Sekreterliği’nin organizasyonların kendileri tarafından merkezi olarak düzenlenmediğini açıklasa da, sitelerden paylaşılan fotoğraflarla bu durumun kabullenildiği belirtildi.





Huffington Post, bir süre önce Hollandalı NRC gazetesinin de benzer iddiaları gündeme taşıdığını vurgulayarak, bu durumun sadece Almanya’ya özgü olmadığına dikkat çekti.







Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen Huffington Post’a yaptığı açıklamada İslamcıların Avrupa’daki gençlerin beynini yıkamasına tepki göstererek, Almanya’nın bu duruma müsamaha göstermemesi gerektiğini kaydetti.





Hollanda Meclisi: Kaygı verici





NRC’nin, Hollanda’daki gençlerin “dinini ve dilini unutmaması için” hafta sonu okulları açma girişimini ve İstanbul’a imamların derslerine götürülmesini ortaya çıkaran haberinin ardından Hollanda Parlamentosu, bu durumun kaygı verici bulduğunu açıklamıştı.





Birgün