Almanya'da Neo Nazi davasında rekor ceza istendi

Almanya'da federal savcı Herbert Diemer açıkladığı mütalaasında Neo Nazilerin 10 kişiyi öldürmekle suçlandığı NSU davasının hayattaki tek sanığı Beate Zschäpe için ömür boyu hapis cezası istedi.

Savcı, 42 yaşındaki Zschäpe'nin 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk, biri Yunan, biri de Alman polis memuru olmak üzere 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün üyesi olduğunu belirtti.





Zschäpe diğer 2 örgüt üyesiyle birlikte cinayetlerde yer aldığı suçlamalarını reddediyordu.





Avukatı Zschäpe'nin 2011'de polisle girdikleri çatışmada öldürülen diğer 2 örgüt üyesi Uwe Mundlos ve Uwe Boehnhard'ı cinayetler sırasında durdurmadığı için 'kendini suçlu hissettiğini' belirtmişti.