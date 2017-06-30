Almanya'da nefret söylemi ve hakaretin cezası çok ağırlaştı

Alman milletvekillerinin, Yahudi soykırımını inkar yasağı da dahil ülkede halihazırda var olan kanunları genişleten yeni yasası özellikle sosyal medyadaki nefret söylemlerinin önüne geçme amacı taşıyor.

Yasaya göre, sosyal medya siteleri, yasadışı içerikleri 1 hafta içinde kaldırmamakta ısrarcı olursa 50 milyon euro'ya (56 milyon dolar) varan para cezası alabilecek.





Yasaya göre sosyal medya siteleri her 6 ayda kaç şikayet aldıkları ve bu şikayetlere nasıl yanıt verdikleri konusunda da bilgi vermek zorunda.





MAAS: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SUÇUN BAŞLADIĞI YERDE BİTER





Yasanın çıkmasında etkili olan Almanya Adalet Bakanı Bakanı Heiko Maas "İfade özgürlüğü suçun başladığı yerde biter" diye konuştu.





Yasaya muhalefet edenler 'ifade özgürlüğünü kısıtladığı' eleştirisinde bulunuyordu. Almanya'ya 1 milyondan fazla sığınmacının gelmesinin ardından Google, Twitter ve Facebook'ta şiddetli tartışmalar başlamıştı.





Yetkililer bir çok suç duyurusuyla baş etmekte zorlanmaktaydı.





Maas önde gelen sosyal medya platformlarıyla 14 aydır süren görüşmelerin kayda değer bir ilerleme sağlamadığını belirtmişti.





FACEBOOK: YASA BU ÖNEMLİ SORUNLA MÜCADELEDEKİ ÇABALARI GELİŞTİRMEYECEK



