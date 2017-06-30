Almanya'da nefret söylemi ve hakaretin cezası çok ağırlaştı

Alman milletvekillerinin, Yahudi soykırımını inkar yasağı da dahil ülkede halihazırda var olan kanunları genişleten yeni yasası özellikle sosyal medyadaki nefret söylemlerinin önüne geçme amacı taşıyor.
Yasaya göre, sosyal medya siteleri, yasadışı içerikleri 1 hafta içinde kaldırmamakta ısrarcı olursa 50 milyon euro'ya (56 milyon dolar) varan para cezası alabilecek.
Yasaya göre sosyal medya siteleri her 6 ayda kaç şikayet aldıkları ve bu şikayetlere nasıl yanıt verdikleri konusunda da bilgi vermek zorunda.
MAAS: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SUÇUN BAŞLADIĞI YERDE BİTER
Yasanın çıkmasında etkili olan Almanya Adalet Bakanı Bakanı Heiko Maas "İfade özgürlüğü suçun başladığı yerde biter" diye konuştu.
Yasaya muhalefet edenler 'ifade özgürlüğünü kısıtladığı' eleştirisinde bulunuyordu. Almanya'ya 1 milyondan fazla sığınmacının gelmesinin ardından Google, Twitter ve Facebook'ta şiddetli tartışmalar başlamıştı.
Yetkililer bir çok suç duyurusuyla baş etmekte zorlanmaktaydı.
Maas önde gelen sosyal medya platformlarıyla 14 aydır süren görüşmelerin kayda değer bir ilerleme sağlamadığını belirtmişti.
FACEBOOK: YASA BU ÖNEMLİ SORUNLA MÜCADELEDEKİ ÇABALARI GELİŞTİRMEYECEK
Ancak insan hakları uzmanları ve şirketler yasanın ifade özgürlüğü önünde bir engel teşkil edebileceğini savundu.
Facebook yaptığı açıklamada "Yasa bu şekliyle bu önemli toplumsal sorunla mücadeledeki çabaları geliştirmeyecek. Dikkatli inceleme ve müzakere olmadan bu önemli konuda adalet olmayacağını düşünüyoruz. Platformumuzu kullananların güvenliğini sağlama konusunda elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz" dedi.
Şirket halihazırda gönderileri değerlendiren 4500 personel ek olarak 3 bin personel daha alınmakta olduğunu vurguladı.
Ülkedeki göçmenler ve azınlıklara yönelik nefret söylemi kullanmakla suçlanan aşırı sağcı 'Almanya için Alternatif' partisi de yasaya karşı yüksek mahkemeye başvuracaklarını duyurdu.