Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da MİT'e casusluk yapan bir kişi hakim karşına çıkıyor /07 Eylül 2017 10:46

Almanya'da MİT'e casusluk yapan bir kişi hakim karşına çıkıyor

Almanya’da MİT için casusluk yapmakla suçlanan bir Türk vatandaşı hakin karşısına çıkıyor

SHABER3.COM

Almanya’da MİT için casusluk yapmakla suçlanan 32 yaşındaki Türk vatandaşı Mehmet Fatih Sayan’ın yargılanmasına bugün Hamburg’da başlanıyor. Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülecek davada Federal Savcılık, sanığı “Eylül 2015-Aralık 2016 döneminde münferit kişiler ve Kürt kuruluşları ile ilgili bilgi toplamak ve casusluk faaliyetleri karşılığında 30 bin euro kazanç elde etmekle” suçluyor.

Dokuz duruşmada sonuçlandırılması planlanan davada son duruşmanın 13 Ekim’de yapılması öngörülüyor. Suçlu bulunması durumunda Mehmet Fatih Sayan’nın beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılması söz konusu.

İddianamede sanığın “2013 yılından beri Türk Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) için çalıştığı ve 2015 sonbaharında genel olarak Almanya’daki Kürtleri, özel olarak da Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi’nin (NAV-DEM) o dönem başkanlığını yapan Yüksel Koç’u ve ailesini yakın takibe almakla görevlendirildiği” belirtiliyor. Sayan  15 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alınmış, 21 Haziran 2017 tarihinde de Federal Başsavcılık iddianamesini tamamlayarak hakkında dava açmıştı.

Sayan’a aylık maaş bağlamış, Cem Özdemir yumruklansın talimatı verilmiş! 

İlk ifadesinde MİT için çalıştığını söylemesi üzerine gözaltına alınan Sayan, Ankara’daki MİT elemanlarıyla nasıl görüştüğünü ayrıntılarıyla anlatmıştı. Sayan ifadesinde “Kemal” ve “Ahmed” isimli iki MİT elamanıyla sürekli iletişimde olduğunu belirtti.

MİT elemanlarıyla bir e-posta üzerinden görüştüğünü aktaran Sayan, “Elimde önemli bilgiler olduğunda MİT elamanlarına size çikolata getireceğim diyordum” bilgisini verdi. Hakkında hazırlanan dava dosyasında yer alan bilgilere göre Sayan, Alman soruşturma ekibine devamla şunları anlattı: “Aylık 1500 Euro para veriyorlardı, maaşımı elden Ankara’ya gittiğimde alıyordum. Şu ana kadar 30 bin Euro para aldım. Ankara’ya gittiğimde elit insanların takıldığı bir kahveye gidiyordum, orada hesap ödemeden bir masaya oturuyordum, zaten garson da beni tanıyordu.

MİT elemanlarıyla yaptığım bir görüşmede “Bana git Almanya’da yaşayan iki Kürt gencini örgütle ve bunlar da bir etkinlikte Yeşiller milletvekili Cem Özdemir’i yumruklasınlar” dediler. Bu şekilde bana Kürtler adına Özdemir’i dövdürtme talimatı verdiler.” ifadesini kullanmıştı.
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