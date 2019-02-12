Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Mezopotamya Yayınevi ve MİR Müzik'e operasyon: PKK'ya yakın dernekler kapatıldı /12 Şubat 2019 12:06

Almanya'da Mezopotamya Yayınevi ve MİR Müzik'e operasyon: PKK'ya yakın dernekler kapatıldı

Alman polisi PKK bağlantılı olduğu iddiasıyla Mezopotamya Yayınevi ve Mir Müzik’e sabah saatlerinde baskın düzenledi.

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Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in talimatıyla PKK ile bağlantısı bulunan Mezopotamya Yayınevi ve MIR Multimedya şirketinin faaliyetlerinin yasaklandığı belirtildi.

Yasağın dernekler yasası uyarınca alındığı ifade edilen açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde söz konusu yayınevi ve derneğe ait bazı mekanlarda aramalar yapıldığı ve bazı materyallere el konulduğu bildirildi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'da PKK'nın yasaklı örgüt olmasına rağmen aktif olduğunu belirterek, yasaklamaların, hukuk düzenine riayet edilmesi noktasında gerekli bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

Açıklamada, ayrıca, iş yerlerinde bundan önceki yapılan aramalarda elde edilen delillerin, her iki derneğin faaliyetlerinin, tek başına PKK'nın örgütsel uyumunu sağlamaya hizmet ettiği yönündeki şüpheleri doğruladığı ifade edildi.

Söz konusu iki şirketin de ticari faaliyetlerinin PKK'nın yararına olduğu belirtildi.

PKK'nın 1993 yılından bu yana yasaklı terör örgütü listesinde yer aldığı hatırlatılan açıklamada, PKK'nın Almanya'da 14 bin 500 yandaşı bulunduğu, yabancı terör örgütleri içinde en fazla taraftarı olan terör örgütü olduğu kaydedildi.

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