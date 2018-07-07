Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Mesut'a öfke bitmiyor... Şimdi de milli takım menajeri suçladı.... /07 Temmuz 2018 01:34

Almanya'da Mesut'a öfke bitmiyor... Şimdi de milli takım menajeri suçladı....

Alman Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff: Özil, açık ve dürüst davranamadı.

SHABER3.COM


Almanya’nın bu yılki dünya kupasından erken elenmesinin ardından Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff Die Welt gazetesine verdiği röportajda, “Mesut Özil kadro dışı bırakılmalıydı” dedi.

Oliver Bierhoff, söyleşide Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la poz vermelerinin ardından, “Hiçbir zaman futbolcularımızı bir şey yapmaları için zorlamadık, bir şeylere inanmalarını istedik ama Mesut Özil’de bunu başaramadık. Bu yüzden Mesut sportif gerekçelerle kadro dışı kalabilirdi” dedi.


MESUT ÖZİL SUSKUNLUĞUNU KORUDU

İlkay Gündoğan eleştirilen fotoğrafın ardından, “Siyasi bir kriz yaratmak gibi bir niyetim yoktu” demişti. Gündoğan daha sonra paylaştığı bir mesajda da, “Erdoğan benim Cumhurbaşkanım” demişti. Mesut Özil ise Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’la buluşmasının ardından konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmaktan kaçınmıştı. Hem siyasilerden hem de taraftarlardan yoğun tepki gören iki futbolcu da kupa öncesindeki hazırlık maçlarında yuhalanmıştı.

Oliver Bierhoff ise, “Kendi açıklamalarını yapan, demeçlerini veren oyuncularımızın kendi yollarından gitmelerini isteriz. Duruma göre değişen değil açık ve dürüst demeçler isteriz. Mesut bu talebimizi yerine getiremedi” dedi. Bierhoff fotoğrafın değil ama tartışmaların devam etmesinin takımı kötü etkilediğine işaret etti
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da Mesut'a öfke bitmiyor... Şimdi de milli takım... Sonraki Haber >>

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...

Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...

Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!

Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!

Rusya'da araç kalabalığa daldı...

Rusya'da araç kalabalığa daldı...

Patreon bağışları neden önemli?

Patreon bağışları neden önemli?

Doğduğu gün doğumhaneden gözaltına alınmıştı, şimdi Atina'da büyüyor

Doğduğu gün doğumhaneden gözaltına alınmıştı, şimdi Atina'da büyüyor

AKP'li isimden tahammül sınırlarını zorlayan konuşma

AKP'li isimden tahammül sınırlarını zorlayan konuşma

'Babamızın can güvenliğinden endişeliyiz’

'Babamızın can güvenliğinden endişeliyiz’

Dünya Kupası'nın en erken golü Hakan Şükür'den

Dünya Kupası'nın en erken golü Hakan Şükür'den
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:46:10