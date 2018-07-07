Almanya'da Mesut'a öfke bitmiyor... Şimdi de milli takım menajeri suçladı....

Almanya’nın bu yılki dünya kupasından erken elenmesinin ardından Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff Die Welt gazetesine verdiği röportajda, “Mesut Özil kadro dışı bırakılmalıydı” dedi.





Oliver Bierhoff, söyleşide Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la poz vermelerinin ardından, “Hiçbir zaman futbolcularımızı bir şey yapmaları için zorlamadık, bir şeylere inanmalarını istedik ama Mesut Özil’de bunu başaramadık. Bu yüzden Mesut sportif gerekçelerle kadro dışı kalabilirdi” dedi.









MESUT ÖZİL SUSKUNLUĞUNU KORUDU





İlkay Gündoğan eleştirilen fotoğrafın ardından, “Siyasi bir kriz yaratmak gibi bir niyetim yoktu” demişti. Gündoğan daha sonra paylaştığı bir mesajda da, “Erdoğan benim Cumhurbaşkanım” demişti. Mesut Özil ise Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’la buluşmasının ardından konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmaktan kaçınmıştı. Hem siyasilerden hem de taraftarlardan yoğun tepki gören iki futbolcu da kupa öncesindeki hazırlık maçlarında yuhalanmıştı.





Oliver Bierhoff ise, “Kendi açıklamalarını yapan, demeçlerini veren oyuncularımızın kendi yollarından gitmelerini isteriz. Duruma göre değişen değil açık ve dürüst demeçler isteriz. Mesut bu talebimizi yerine getiremedi” dedi. Bierhoff fotoğrafın değil ama tartışmaların devam etmesinin takımı kötü etkilediğine işaret etti