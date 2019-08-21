Almanya'da kreşlerde 100 bin eğitmen açığı var!

Ülke genelinde 100 bin eğitmen ve eğitmen yardımcısına ihtiyaç duyulduğunu açıklayan Eğitim ve Bilim Sendikası, sayının daha da artmasından endişe duyuyor ve açığın giderilmesi için ücretlerin iyileştirilmesini öneriyor.

EĞİTMEN yetersizliği yüzünden çocukların evde kaldığı kentlerin başında Stuttgart geliyor. Stuttgart'ta geçen yıl üç yaş altında 6 bin 800 küçük çocuktan 4 bin 600’ü kamuya ait yuvalarda yer bulamadı. Bu çocukların bir bölümü zorunlu olarak özel yuvalara kayıtlarını yaptırdı. Münih’te ise eğitmen açığı yaklaşık yüzde 10. Yapılan açıklamaya göre Münih kentinde kamuya ait yuvalarda yüzde 9.7 oranında eğitmen, yüzde 7.4 oranında da eğitmen yardımcısı açığı bulunuyor.





‘İYİ ÜCRET ÖDEMELİ’

2025 yılına kadar eğitmen açığının büyüceğine işaret eden Federal Veli Dernekleri Birliği Başkanı Stephan Wassmuth “Gidişata göre önümüzdeki dönemde yeterince kalifiye olmayan eğitmenler yuvalarda görev alacak. Veliler olarak bizim iyi eğitmenlere ihtiyacımız var. Bu açığın kapatılması için iyi ücret ödenmesi gerekir” dedi. Eğitim ve Bilim Sendikası’nın verilerine göre Almanya genelinde eğitmenlerin ortalama brüt maaşı 3 bin 500 Euro.