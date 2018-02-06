Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da koalisyon taslağında Türkiye şartı /06 Şubat 2018 20:03

Almanya'da koalisyon taslağında Türkiye şartı

Almanya’da Hristiyan Birlik (CDU/SDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında tamamlanması beklenen koalisyon anlaşması taslağında Türkiye şartları yerine getirinceye kadar AB üyelik sürecinin durdurulması önerildi.

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Alman Rheinische Post gazetesinin yayınladığı Almanya koalisyon anlaşması taslağına göre, yeni koalisyon Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye müzakere için yeni başlıkların açılmasına karşı olacak.

Hristiyan Birlik (CDU/SDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında tamamlanması beklenen koalisyon anlaşması taslağında, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, Almanya için önemli bir ortak ve AB komşusu, bu nedenle Ankara'yla iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz ve buna ilgi gösteriyoruz. Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti normları ve insan haklarıyla ilgili durum uzun süre önce kötüleşti. Bu bağlamda (Türkiye'nin) AB üyeliğiyle ilgili müzakere sürecindeki mevcut başlıkları kapatmak ve yeni başlıklar açmak istemiyoruz."
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