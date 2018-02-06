Almanya'da koalisyon taslağında Türkiye şartı

Alman Rheinische Post gazetesinin yayınladığı Almanya koalisyon anlaşması taslağına göre, yeni koalisyon Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye müzakere için yeni başlıkların açılmasına karşı olacak.







Hristiyan Birlik (CDU/SDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında tamamlanması beklenen koalisyon anlaşması taslağında, şu ifadelere yer verildi:





"Türkiye, Almanya için önemli bir ortak ve AB komşusu, bu nedenle Ankara'yla iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz ve buna ilgi gösteriyoruz. Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti normları ve insan haklarıyla ilgili durum uzun süre önce kötüleşti. Bu bağlamda (Türkiye'nin) AB üyeliğiyle ilgili müzakere sürecindeki mevcut başlıkları kapatmak ve yeni başlıklar açmak istemiyoruz."