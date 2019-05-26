Almanya'da kipa ile gezmeyin uyarısı

Hükümet yetkilisi Felix Klein, Musevilerin Sinagogda ve dışarıda başlarına taktıkları takke olan kipa konusunda "Yahudilerin Almanya'da her yerde her zaman giymelerini tavsiye edemem" dedi.







Euronews'te yer alan habere göre söz konusu uyarı, Berlin’in anti-semitizm konusunda en yetkili hukuk uzmanı Claudia Vanoni’nin 'sorunun kökeninin Alman toplumunda olduğunu' söylemesinden birkaç hafta sonra geldi.





Vanoni, "Alman toplumunda anti semitizm her zaman olmuştur ancak insanların aşırılıkçı görüşlerini rahatça ifade edebildiği internet platformları, vakalardaki artışa katkı sağlıyor" demişti.





Ayrıca Vanoni Irak, Suriye ve Afganistan gibi ülkelerden gelen 1 milyondan fazla mültecinin de Yahudi karşıtlığını artırdığını söyledi