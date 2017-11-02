Almanya'da işsiz sayısı beklentilerin üzerinde azaldı

Federal Çalışma Ofisi göre, ekim ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle toplam işsiz sayısı 11 bin azalarak 2 milyan 495 bin oldu. Ekonomistler ise işşiz sayısında 10 bin düşüş bekliyorlardı.





Ekim ayında işsizlik oranı ise Batı ve Doğu Almanya'nın birleşmesinden bu yana görülen en düşük seviye olan yüzde 5,6'da kaldı.





Federal Çalışma Ofisi Şefi Detlf Scheele, "İstihdam piyasasında pozitif gelişme sürüyor. Sonbardaki güçlü istihdam artışı, hem işsizliğin hem de eksik istihdamın alışıla gelenden daha hızlı düşmesine yol açıyor" diye konuştu.