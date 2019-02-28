Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da iş arkadaşlarını zehirleyen çalışana müebbet talebi /28 Şubat 2019 01:54

Almanya'da iş arkadaşlarını zehirleyen çalışana müebbet talebi

Almanya'da iş arkadaşlarının sandviçlerine cıva ve kurşun asetat tozu karıştırarak zehirleyen 57 yaşındaki kişiye savcılık tarafından ömür boyu hapis cezası istendi. Şüphelinin en az üç kişiye kalıcı zarar verdiği belirtiliyor.

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DW'nin haberine göre, 2015 ile 2018 yılları arasında üç kişinin sandviçlerine eser miktarda madde karıştırarak yavaş yavaş zehirleyen kişinin kurbanları ölüm tehlikesi yaşadı.

İki kişi ciddi böbrek sorunları yaşarken, bir kişi de beyninde gerçekleşen onarılmaz hasar nedeniyle bitkisel hayata girdi. Savcılık, şüpheli hakkında cinayete teşebbüs suçlaması ile müebbet hapis isteminde bulundu.

Mayıs ayında yakalanan şüpheli güvenlik kayıtlarında iş arkadaşlarının sandviçlerine şüpheli bir toz karıştırırken görülüyor.

Savcılığın ifadesine göre şüpheli, iş arkadaşlarının fiziksel olarak çöküşlerini gözlemlemek istiyordu.

EVİNDE ZEHİRLİ MADDE BULUNMUŞTU

Polis, şüpheliyi gözaltında aldıktan sonra evinde yaptığı aramada zehir karışımlarında kullanılan cıva, kurşun ve kadmiyum maddesi bulmuştu.

Aynı iş yerinde 38 yıldır çalışan ve işvereni tarafından "göze çarpmadığı" ifade edilen şüpheli suçüstü yakalanmıştı.

Şüphelinin gözaltına alınması üzerinde aynı iş yerinde son 18 yılda gerçekleşen 21 ölüm vakası 15 kişilik cinayet masası heyeti tarafından incelemeye alınmıştı.
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