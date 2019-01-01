Almanya'da ırkçı saldırı: 4 kişi ağır yaralandı

Almanya'nın batısındaki Bottrop kentinda yılbaşı gecesi 50 yaşında bir sürücü birçok noktada aracıyla kalabalığın arasına daldı.







'PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI BİLİNİYOR'





Deutsche Welle Türkçe, Essen Savcılığı, Recklinghausen ile Münster Emniyet Teşkilatları'na dayanarak, olayın yabancı düşmanı motifler taşıdığını yazdı. Polis, 50 yaşındaki zanlının psikolojik rahatsızlığı olduğunu söyledi.





SURİYELİ VE AFGAN SIĞINMACILAR YARALANDI





Polis açıklamasına göre zanlı Bottrop'da yeni yıla girilmesinden birkaç dakika sonra aracıyla hedef aldığı ilk yaya, son anda yaralanmadan kurtulmayı başardı.





Zanlı daha sonra kent merkezinde kutlamalar yapan kalabalığa daldı. Aralarında Suriyeli ve Afganların da bulunduğu kalabalıktan 4 kişi, ağır yaralandı. Yaralananlar arasında Suriyeliler ve Afganlar da var.





ESSEN'E GİDİP TEKRAR SALDIRMAYA ÇALIŞTI





Daha sonra ikamet ettiği Essen kentine giden zanlı, bu kez aracını bir otobüs durağında bekleyen yolcuların üzerine sürmeye çalıştı. Polisin bu sırada gözaltına aldığı zanlının o sırada yabancı düşmanı sözler sarf ettiği bilgisini verdi.





Polis Essen'daki otobüs durağındaki saldırı girişiminin nasıl engellendiği konusuna açıklık getirmedi. Essen Emniyet Teşkilatı'ndan bir sözcü, "Belki yolcular son anda kaçtı, belki de saldırı başka bir sebepten ötürü gerçekleşmedi. Bütün bunlar soruşturuluyor" dedi.