Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da İnsani Yardım Vakfı İHH resmen yasaklandı /22 Ağustos 2018 08:42

Almanya'da İnsani Yardım Vakfı İHH resmen yasaklandı

İnsani Yardım Vakfı (İHH) yasağıyla ilgili son onayı Almanya Federal Anayasa Mahkemesi bugün verdi.

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Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, Hamas adına bağış topladığı gerekçesiyle 2010 yılında alınan ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) adına yürütülen faaliyetlere getirilen yasağı bugün onayladı.

Gazeteci Elmas Topçu’nun sosyal medyadan duyurduğu karara göre, Almanya Fedaral Mahkemesi, “İHH’nın faaliyetlerine yönelik yasak anayasaya aykırı değil” dedi.

Davanın açılmasının ardından Türkiye'deki İHH, 2010 yılında yazılı bir açıklama yapmış ve Almanya’da yasak getirilen oluşumla kendileri arasında bağ olmadığını öne sürmüştü. 

 
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