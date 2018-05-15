Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da insan kaçakçılarına operasyon /15 Mayıs 2018 11:58

Almanya'da insan kaçakçılarına operasyon

Almanya genelinde insan kaçakçılığı yapan bir çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

SHABER3.COM

Almanya'da bu sabah ülke genelinde insan kaçakçılığı yapan bir çeteye yönelik operasyon düzenlendi. 200’e yakın polis Berlin, Saksonya, Bremen ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde yaklaşık 20 eve baskın düzenledi.

Baskınlar sonucu çetenin üç üyesinin yakalandığı bilgisi verildi. Çete üyelerinden ikisi Berlin'de, biri de Saksonya eyaletindeki Bad Muskau'da yakalandı. Çetenin Almanya ve Vietnam bağlantılı ve her iki ülkede de aktif olduğu belirtildi.

Almanya’da ocak ayında da geniş çapta bir operasyon düzenlenmişti. Balkan rotası üzerinden mültecileri tır içinde kaçıran bir çetenin üyeleri yakalanmıştı.

Kapalı bir tırın içinde günlerce süren yolculuklar sığınmacılar için büyük bir hayati riske yol açıyor. 2015 yılında Avusturya A4 otobanında terk edilmiş bir soğutucu kamyonunun içinde 71 kişinin cansız bedeni bulunmuştu.
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