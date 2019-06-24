Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da iki askeri jet havada çarpıştı /24 Haziran 2019 15:59

Almanya'da iki askeri jet havada çarpıştı

Almanya İçişleri Bakanlığı, Alman Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon tipi iki jetin Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde havada çarpıştığını duyurdu.

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Almanya'nın Malchow kenti üzerinde iki Eurofighter savaş uçağının çarpıştıkları ancak pilotların kurtuldukları belirtildi.
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