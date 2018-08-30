Almanya'da Hükümetten DİTİB'e şok

Almanya'da casusluk soruşturması ile zor günler geçiren Diyanet İşler Almanya teşkilatı DİTİB'e bir kötü haber daha . Bugüne kadar bir çok projesi Almanya Hükümeti tarafından desteklenen DİTİB'e bu yıl destek verilmeyecek. Kararı İktidardaki CDU içişleri politikaları uzmanı federal milletvekili Christoph de Vries duyurdu.

DİTİB’e yönelik suçlamalarda da bulunan de Vries, “Kim milliyetçiliği yayıyorsa, Hıristiyanlara, Yahudilere veya inancı olmayanlara yönelik nefreti toplum içinde yayıyorsa ve Türkiye hükümetinin isteği yönünde ajanlık faaliyetlerinde bulunuyorsa, Almanya’da radikallere karşı mücadelenin ortağı olamaz” dedi.

Federal hükümet, geçen yıl da benzer suçlamalarla itham edilen DİTİB’in federal düzeydeki tüm projelerine olan maddi desteği kesmişti. Federal bütçeden DİTİB’e para aktarmayı da durdurmuştu. Vries, federal hükümetin tutumunu desteklediğini belirterek “Federal hükümetin bu yaptırımlarını destekliyorum” dedi.





4 YILDA, 6 MİLYON EURO YARDIM

DİTİB geliştirdiği projeler için federal hükümetin farklı bakanlıklarına başvuruyordu. Federal bakanlıklar da DİTİB’in faaliyetlerini ve projelerin uyuma ve toplumsal barışa katkı sunduğu gerekçesiyle parasal yardımla destekliyordu. 2014 ile 2018 yılları arasında DİTİB’e federal bütçeden 5 milyon 983 bin 429 euro yardım yapıldı. Türkiye ile Almanya arasında yaşanan siyasi kriz ve DİTİB’e bağlı bazı cami imamlarına yönelik 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ajanlık faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle açılan soruşturmalar ve davalar sonunda hükümet federal düzeydeki yardımı kesmişti. Ajanlıkla suçlanan imamlar ve DİTB personeli hakkında açılan soruşturmalar ve davalar ise takipsizlikle sonuçlanmıştı.