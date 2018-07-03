Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Hükümet krizi bitti... Ortaklar uzlaştı.... /03 Temmuz 2018 00:10

Almanya'da Hükümet krizi bitti... Ortaklar uzlaştı....

Almanya'daki hükümet krizi aşıldı.Partisi tarafından yalnız bırakılan İçişleri Bakanı Seehofer geri adım attı... Başbakan Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mülteci politikaları konusunda uzlaşma sağladı. Kriz nedeniyle Seehofer'in istifası gündeme gelmişti.

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CDU ve CSU yetkileri, hükümetin karşı karşıya olduğu krize çözüm için CDU Genel Merkezi'nde akşam saatlerinde bir araya geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in yanı sıra her iki gruptan 8'er kişinin yer aldığı görüşmelerin ardından ilk açıklama Seehofer'den geldi. Seehofer, İçişleri Bakanı olarak görevde kalacağını duyurdu.

CDU/CSU yöneticilerini bir araya getiren zirvede sağlanan uzlaşmanın detayları henüz açıklanmadı. Ancak tartışmalı konular üzerinde net bir uzlaşının sağlandığı bildirildi.

Merkel ile Seehofer arasındaki fikir ayrılığının arkasında Almanya'nın iltica politikası yatıyor. Seehofer bir AB ülkesinde kayıt altına alınan veya iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların Almanya'ya girişine izin verilmemesini talep ediyor. CSU lideri, Avrupa Birliği zirvesinde alınan mülteci politikasına ilişkin kararlara partisinin taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Aynı zamanda koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) lideri olan Seehofer'in çıkışı hükümetin geleceği konusunda soru işaretlerine yol açmıştı. Ancak CSU'nun önde gelen isimlerinden Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, koalisyon hükümetinden ayrılarak Almanya'yı istikrarsızlaştırmak istemediklerini söyledi.

Markus Soeder, göçmen politikası konusunda Merkel ile uzlaşmaya varmalarını umduklarını söylemişti 

Horst Seehofer ise daha önce Merkel'in Avrupa Birliği (AB) ile göçmenler konusunda kabul edilebilir bir anlaşma sağlayamaması halinde sığınmacıları geri çevirmekle tehdit etmişti.
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