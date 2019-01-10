Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da havalimanlarında uyarı grevi /10 Ocak 2019 12:25

Almanya'da havalimanlarında uyarı grevi

Almanya'da Stuttgart, Düsseldorf ve Köln/Bonn havalimanlalarında bugün uyarı grevi yapılacak. Grev nedeniyle uçuşlarda gecikme ve iptaller gündemde.

SHABER3.COM

Almanya'nın en büyük sendikası olan Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (ver.di) Stuttgart, Düsseldorf ve Köln/Bonn havalimanlarındaki güvenlik personeline bugün tam günlük bir uyarı grevi çağrısı yaptı. Ver.di'den yapılan açıklamada grevin Stuttgart Havalimanı'nda saat 03.00'te, Düsseldorf ve Köln/Bonn havalimanlarında ise 00:00'dan itibaren başlayacağı bildirildi.

Lufthansa'nın şirketi Eurowings grev nedeniyle özel bir uçuş tarifesi açıklarken, TUİ seyahat şirketinin de perşembe günü için planlanan uçuşlarını ertelediği bildiriliyor.

Pazartesi günü Berlin Tegel ve Schönefeld havalimanlarındaki güvenlik personelinin yaptığı 4 saatlik uyarı grevi havalimanlarını geçici bir felce uğratmıştı. Bugün yapılacak tam gün grevin daha büyük aksaklıklara neden olması bekleniyor.

Ver.di grevleri güvenlik personelinin maaşlarının arttırılması için baskı unsuru olarak kullanmak istiyor. Almanya genelinde ücretlerdeki bölgesel farkların giderilmesini talep eden sendika, 23 bin güvenlik personeli için saat ücretinin ülke genelinde 20 euroya yükseltilmesini istiyor. İşverenin hesabına göre bu yüzde 44lük bir artışı temsil ederken gerçekçi bulunmuyor. İşverenin hesabına göre işveren yüzde 6,4'e kadar bir artış yapmayı öneriyor. Ancak Ver.di bu rakamın yüzde 2 civarında olduğunu, yani 40 cente tekabül ettiğini söylüyor.

Federal Hava Güvenliği Şirketleri Birliği'nin (BDLS) bu oranın müzakere edilebileceğini açıkladı. İşverenle sendika arasındaki müzakerelere 23 Ocak tarihinde devam edilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da havalimanlarında uyarı grevi Sonraki Haber >>

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Ülkeyi karıştıran görüntüler

Yemin törenine damga vurdu

Yemin törenine damga vurdu

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Paraşütçü hortuma kapıldı

Paraşütçü hortuma kapıldı

İlginç bir cenaze töreni !

İlginç bir cenaze töreni !

Yılanla oyun pahalıya mal oluyordu

Yılanla oyun pahalıya mal oluyordu

Ucuz kıymaya boya mı konuyor? Suya atılınca rengi gitti

Ucuz kıymaya boya mı konuyor? Suya atılınca rengi gitti

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:00:05