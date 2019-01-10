Almanya'da havalimanlarında uyarı grevi

Almanya'nın en büyük sendikası olan Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (ver.di) Stuttgart, Düsseldorf ve Köln/Bonn havalimanlarındaki güvenlik personeline bugün tam günlük bir uyarı grevi çağrısı yaptı. Ver.di'den yapılan açıklamada grevin Stuttgart Havalimanı'nda saat 03.00'te, Düsseldorf ve Köln/Bonn havalimanlarında ise 00:00'dan itibaren başlayacağı bildirildi.





Lufthansa'nın şirketi Eurowings grev nedeniyle özel bir uçuş tarifesi açıklarken, TUİ seyahat şirketinin de perşembe günü için planlanan uçuşlarını ertelediği bildiriliyor.





Pazartesi günü Berlin Tegel ve Schönefeld havalimanlarındaki güvenlik personelinin yaptığı 4 saatlik uyarı grevi havalimanlarını geçici bir felce uğratmıştı. Bugün yapılacak tam gün grevin daha büyük aksaklıklara neden olması bekleniyor.





Ver.di grevleri güvenlik personelinin maaşlarının arttırılması için baskı unsuru olarak kullanmak istiyor. Almanya genelinde ücretlerdeki bölgesel farkların giderilmesini talep eden sendika, 23 bin güvenlik personeli için saat ücretinin ülke genelinde 20 euroya yükseltilmesini istiyor. İşverenin hesabına göre bu yüzde 44lük bir artışı temsil ederken gerçekçi bulunmuyor. İşverenin hesabına göre işveren yüzde 6,4'e kadar bir artış yapmayı öneriyor. Ancak Ver.di bu rakamın yüzde 2 civarında olduğunu, yani 40 cente tekabül ettiğini söylüyor.





Federal Hava Güvenliği Şirketleri Birliği'nin (BDLS) bu oranın müzakere edilebileceğini açıkladı. İşverenle sendika arasındaki müzakerelere 23 Ocak tarihinde devam edilecek.