Almanya'da göçmen çocuklar iş bulmada yerlilere göre daha dezavantajlı

Deutsche Welle'nin haberine göre Almanya'da göçmenlerin çocukları yetişkin çağa geldiklerinde, iş bulma ve gelir perspektifi açısından diğer yaşıtlarına göre daha dezavantajlı durumda.





Merkezi Köln'de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü'nün hazırladığı bir rapora göre, 25-44 yaş grubundaki göçmen kökenliler arasında çalışanların oranı yüzde 72,3 olarak kayıtlara geçti. 2017 verilerinin değerlendirildiği raporda, aynı yaş grubunda göçmen kökenli olmayanlar arasında çalışanların oranı ise yüzde 87,2 ile 15 puan daha yüksek.





Göçmen kökenli çalışanlar arasında geliri yoksulluk sınırının altında olanların oranı yüzde 14 ile göçmen kökenli olmayanların oranının (yüzde 6,1) iki katından fazla. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün göçmen kökenli gençlerin eğitim durumuna dair 2016 verilerini de değerlendirdiği raporda, 18-20 yaş grubundaki göçmen kökenliler arasında akademik veya mesleki eğitim almayanların oranının yüksekliğine dikkat çekildi. Buna göre Almanya'da doğan göçmen kökenlilerin yüzde 25,2'si, 12 yaşından önce Almanya'ya göç etmiş olanların da yüzde 28,3'ü akademik veya mesleki eğitim almıyor. Göçmen kökenli olmayanlarda bu oran yüzde 17.





Alman Ekonomi Enstitüsü, göçmen ailelerin çocuklarının daha erken yaşta ilkokul öncesi eğitime dahil olmaları için daha yoğun çaba sarf edilmesini tavsiye ediyor. Raporda, dil konusundaki farkların böylece daha etkin bir şekilde giderilebileceğine dikkat çekiliyor.



