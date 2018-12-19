Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da göçmen çocuklar iş bulmada yerlilere göre daha dezavantajlı /19 Aralık 2018 16:37

Almanya'da göçmen çocuklar iş bulmada yerlilere göre daha dezavantajlı

Almanya’da göçmen kökenli ailelerin çocukları, iş bulma konusunda, diğer yaşıtlarından daha dezavantajlı. Yeni bir rapora göre, geliri yoksulluk sınırının altında olan göçmen kökenlilerin oranı da diğerlerinin iki katı.

SHABER3.COM

Deutsche Welle'nin haberine göre Almanya'da göçmenlerin çocukları yetişkin çağa geldiklerinde, iş bulma ve gelir perspektifi açısından diğer yaşıtlarına göre daha dezavantajlı durumda. 

Merkezi Köln'de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü'nün hazırladığı bir rapora göre, 25-44 yaş grubundaki göçmen kökenliler arasında çalışanların oranı yüzde 72,3 olarak kayıtlara geçti. 2017 verilerinin değerlendirildiği raporda, aynı yaş grubunda göçmen kökenli olmayanlar arasında çalışanların oranı ise yüzde 87,2 ile 15 puan daha yüksek.

Göçmen kökenli çalışanlar arasında geliri yoksulluk sınırının altında olanların oranı yüzde 14 ile göçmen kökenli olmayanların oranının (yüzde 6,1) iki katından fazla. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün göçmen kökenli gençlerin eğitim durumuna dair 2016 verilerini de değerlendirdiği raporda, 18-20 yaş grubundaki göçmen kökenliler arasında akademik veya mesleki eğitim almayanların oranının yüksekliğine dikkat çekildi. Buna göre Almanya'da doğan göçmen kökenlilerin yüzde 25,2'si, 12 yaşından önce Almanya'ya göç etmiş olanların da yüzde 28,3'ü akademik veya mesleki eğitim almıyor. Göçmen kökenli olmayanlarda bu oran yüzde 17.

Alman Ekonomi Enstitüsü, göçmen ailelerin çocuklarının daha erken yaşta ilkokul öncesi eğitime dahil olmaları için daha yoğun çaba sarf edilmesini tavsiye ediyor. Raporda, dil konusundaki farkların böylece daha etkin bir şekilde giderilebileceğine dikkat çekiliyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da göçmen çocuklar iş bulmada yerlilere göre... Sonraki Haber >>

Elektrikli otomobili benzinle doldurmaya çalışan sürücü

Elektrikli otomobili benzinle doldurmaya çalışan sürücü

Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı

Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı

Erdoğan'ın danışmanı: Türkiye'de tutuklu gazeteci yok

Erdoğan'ın danışmanı: Türkiye'de tutuklu gazeteci yok

Fabrikanın çatısı çöktü

Fabrikanın çatısı çöktü

Eski Başbakan'ın korumaları kameramanı dövdü

Eski Başbakan'ın korumaları kameramanı dövdü

Çantası uçağa alınmayan yolcu havaalanını birine kattı

Çantası uçağa alınmayan yolcu havaalanını birine kattı

Otoparkta tartıştığı adamı ezmeye çalıştı

Otoparkta tartıştığı adamı ezmeye çalıştı

Ademiyattaki Sır veya çeşit çeşit adamlar

Ademiyattaki Sır veya çeşit çeşit adamlar

Trabzonsporlular GS Store'a saldırdı

Trabzonsporlular GS Store'a saldırdı

Cemaate ölüm fetvası veren %20'ci rektör Akgündüz'den skandal sözler

Cemaate ölüm fetvası veren %20'ci rektör Akgündüz'den skandal sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:25:36