Almanya'da fatura Özil'e kesildi

Alman kamuoyu ve ülkedeki başta gazeteler olmak üzere hemen tüm medya son şampiyon Almanya'nın grup sonuncusu olarak elenmesinin analizlerini yaparken, yaşananlar ‘tarihi fiyasko‘ olarak yorumlanıyor.







Bir çok gazeteci ve futbol dünyasının tanınan isimlerinin, elenmenin faturasını Türk kökenli Alman milli futbolcu Mesut Özil'e kesmeye çalışmaları da sürüyor.





Özellikle son dönemde Özil'i eleştiren sayısız haber yayımlayan Bild gazetesi, 29 yaşındaki oyuncunun Alman takımında geleceğinin olmadığını iddia etti.





Tüm futbolcular şampiyonada formsuz iken sadece Mesut'un hedef alınmasının nedeni ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi.





Mesut Özil, takımın diğer Türk kökenli futbolcusu İlkay Gündoğan’la Mayıs ayında Londra'da Erdoğan ile bir araya gelerek fotoğraf çektirmesinin yanı sıra, maçlar öncesinde milli marşı söylememesi ve dua etmesi, Müslüman olduğunu sıklıkla dile getirmesi gerekçeleriyle de ülkenin aşırı sağcı kesimi tarafından uzun süredir eleştiriliyor.





Milli takımda 92 maçta 23 gole imza atan ve 40 golü hazırlayan Mesut Özil, 2011'den sonra Alman Taraftarlar Kulübü tarafından 5 kez yılın milli oyuncusu seçilmişti.





Konuyu nesnel değerlendiren futbol uzmanları Özil’in bu kupada da verdiği paslarla Alman takımının en iyi oyuncusu olduğunu ifade ederken,takımın Bayern Münihli oyuncularından Manuel Neuer, Mats Hummels, Thomas Müller ile Real Madrid‘li Toni Kroos'un Özil’e karşı tavır aldığı öne sürüldü.





Nitekim Thomas Müller, elendikten sonra Özil ve Gündoğan'ı eleştirdi.





Kupada çok başarısız bir performans sergileyen Müller, Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan ile fotoğrafının takımı olumsuz etkilediğini öne sürerek, "Bunun faturasını biz ödedik" dedi.





Arsenal’de top koşturan Özil’le ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ırkçı yorumların ağır basması konunun diğer bir boyutu.





Bir ayı aşkın süredir tartışılan fotoğraf olayında sessizliğini hiç bozmayan Mesut, kendisine yönelik saldırılar üzerine ilk kez Twitter hesabından açıklama yaptı.





Özil, 'Irkçılığa hayır' etiketiyle yaptığı paylaşımda "Dünya Kupası'nda yeteri kadar iyi değildik. Bunu aşmak için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.





Öte yandan Özil ve İlkay Gündoğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf çektirmesi sonrası, iki futbolcusuna sahip çıkan teknik direktör Joachim Löw de ateş hattında.





Joachim Löw'ün "Şok oldum, böyle bir sonuç asla beklemiyordum. Ama durumdan Özil'in sorumlu tutulmaması gerekiyor. Takım halinde elenmeyi hak ettik" demesi de sosyal medyada çokça konuşuldu.





Turnuva öncesinde Alman milli takımıyla sözleşmesi 2022'ye kadar uzatılan Joachim Löw'ün Almanya'nın başında kalıp kalmayacağı netleşmedi.





Bild başta olmak üzere basının büyük bölümü Löw’ü de hedef tahtasına koyarken, takımı 2014’de dünya şampiyonluğuna götüren Löw’ün gelecek hafta kararını açıklaması bekleniyor.





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