Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Erdoğan'ın ziyaretine tepki, Bakandan 'makama saygı' açıklaması /31 Temmuz 2018 12:36

Almanya'da Erdoğan'ın ziyaretine tepki, Bakandan 'makama saygı' açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya muhtemel ziyareti konusunda açıklama yaptı. Bakan, "cumhurbaşkanlarına makamlarının gerektirdiği gibi davranmak gerektiğini" belirtti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında Almanya'yı ziyaret etmek istediği haberleri Almanya'da ziyarete ilişkin tartışma başlattı.

Ziyareti savunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Bir ülkenin devlet başkanlığına seçilmiş kişilere o makama uygun şekilde davranmak gerektiğini düşünüyorum, Sayın Cumhurbaşkanı Steinmeier de böyle yapmıştır" dedi. "Ziyaretin saygınlık çerçevesinde düzenlenecek olması rahatsız edici konuların da konuşulmasını sağlayacak" diyen Bakan, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada özellikle "cevabı verilmemiş soruların bulunduğu" taraflarla konuşmak gerektiğini vurguladı. 

Federal hükümet: Görüşmeye açığız

Alman hükümet sözcü yardımcısı Ulrike Dammer ise Alman hükümetinin "görüşmeye açık" olduğunu söyledi. Dammer, Berlin'deki açıklamasında Türkiye'nin birçok konuda "yakın ve önemli bir partner" olduğunu belirterek federal hükümetin her zaman Türkiye ile görüşmelere "ilgili" olduğunu belirtti. Dammer bunun doğal olarak Erdoğan'ı da kapsadığını sözlerine ekledi.

Bild gazetesi Türk ve Alman hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda Almanya'yı ziyaret etmesinin planlandığını bildirmişti. Gazetenin haberinde Erdoğan'ın resmi protokolün eksiksiz uygulanmasını istediği, Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanmayı ve onuruna ziyafet verilmesini arzu ettiği ileri sürülmüştü. Ancak bugün Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ziyaretin tarihinin henüz belli olmadığı" vurgulandı. Erdoğan, Berlin'i son olarak 2014'te ziyaret etmişti.

Alman Gazeteciler Birliği: İnsan hakları konuşulmalı 

Öte yandan Erdoğan'ın olası Almanya ziyareti şimdiden eleştirilere de neden oldu. Almanya Gazeteciler Birliği (DJV), Başbakan Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den Erdoğan'ın sadece görüşmelerin odağında insan hakları olması koşuluyla kabul etmesi çağrısında bulundu. Örgütün Başkanı Frank Überall, "Türkiye'de çok sayıda gazeteci suçsuz yere hapse atılırken Erdoğan'ın Berlin'de askeri törenle karşılanması ve Alman devletinin üst düzey yetkililerinin Erdoğan ile gülerek poz vermesi düşünülemez" dedi.

Überall, uluslararası tepkilere karşın Erdoğan'ın otokratik politikasını ve karşıt görüşlülere karşı baskısını sürdürdüğünü ifade ederek "Bu durum Almanya'da sözde uyum içindeki bir ziyaret çerçevesinde hoş karşılanamaz" diye konuştu.

Yeşiller partisinin eski eş genel başkanı Cem Özdemir de Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret edecek olmasını eleştirerek "Erdoğan'ın demokratik bir ülkeden normal bir devlet başkanı olmadığını ve bu şekilde karşılanmaması gerektiğini" savunmuştu.

Davet seçimler öncesinde yapıldı

Almanya Türkiye Cumhurbaşkanına yönelik davetini 24 Haziran seçimleri öncesinde yapmıştı. Cumhurbaşkanı Steinmeier, ikili ilişkilerde güven bunalımının aşılması ve normalleşme sürecinin başlatılması için Türkiye'nin ziyaret isteğini iletmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi davet  göndermiş, ancak Haziran ayında Türkiye'de erken seçimlere gidilmesi kararının ardından ziyaret planının seçim sonrasına bırakılması kararlaştırılmıştı.

DW
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