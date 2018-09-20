Almanya'da Erdoğan'a 'hoşgelmedin' protestoları başlıyor

Türkiye'de muhalif gazetecilerin acımasızca yargıladığını belirten, DJV Başkanı Frank Überall, Erdoğan'ın Almanya'da askeri törenle karşılanmasının Türkiye'de yargılanan gazeteciler açısından bir ‘tokat' niteliği taşıdığını söyledi.







‘BASIN ÖZĞÜRLÜĞÜNÜN ORTADAN KALDIRILMASI, TÜRKİYE'NİN İÇİŞLERİDİR DEMEK ANLAMINA GELİR'





Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in Erdoğan'ı Almanya'da askeri törenle karşılayacak olmasını değerlendiren Überall, "Düzenlenecek askeri karşılama ile Basın özgürlüğünün ortadan kaldırılmasının Türkiye'nin içişleri olduğu ve bunun Almanya ile diplomatik ilişkileri bozmayacağı yönünde bir işaret verilecektir" yorumunda bulundu.

Uluslararası Af Örgütü de yaptığı açıklamada Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılması ve Meşale Tolu'nun yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması sonrasında da Türkiye'de bağımsız gazetecilerin durumunun iyileşmediğine dikkat çekti.





‘HASSAS BİR HABER KAYNIĞI İLE TEMAS KURMAK TERÖR SUÇLAMASIYLA YARGILANMAK İÇİN YETERLİ OLABİLİYOR'







Açıklamada "Hükümete eleştiride bulunmak, hükümete göre şüpheli bir yazı işleri için çalışıyor olmak, hassas bir haber kaynağı ile temas kurmak, şifreli bir mesajlaşma servisi kullanmak gazetecilerin terör suçlamasıyla tutuklanması için yeterli olabiliyor" denildi. Açıklamada Türkiye'de insan hakları savunucularının faaliyetlerinin aşırı derecede kısıtlandığı kaydedildi.





Protesto gösterisine çağrı yapan kuruluşlar arasında DJV ile Uluslararası Af Örgütü'nün yanı sıra Birleşik Hizmet İşleri Sendikası'na (Ver.di) bağlı Alman Gazeteciler Birliği (DJU), Sınır Tanımayan Gazeteciler, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi bulunuyor.





ERDOĞAN'IN ZİYARETİ 27-29 EYLÜL TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞECEK







Cumhurbaşkanı Erdoğan 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya devlet ziyareti düzenleyecek. Askeri törenle karşılanacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile iki kez görüşmesi planlanıyor. Almanya'nın Köln ve Berlin kentlerinde Erdoğan'a yönelik protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.