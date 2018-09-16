Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Erdoğan'a 'hoş gelmedin' eylemi /16 Eylül 2018 14:48

Almanya'da Erdoğan'a 'hoş gelmedin' eylemi

Cumhurbaşkanı sıfatıyla 28-29 Eylül tarihleri arasında Almanya’ya yapacağı ilk resmi ziyarette Erdoğan'ı gitmeyi planladığı Berlin ve Köln’de protesto hazırlığı var.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28- 29 Eylül tarihleri arasında Almanya’ya yapacağı ziyaretin programının netleşmesiyle “Erdogan not welcome” (Erdoğan hoş gelmedin) adıyla protestoya hazırlananların eylemlerinin yer ve saatleri de duyurulmaya başlandı.

Birçok kuruluşun katılımıyla kurulan “Erdogan not welcome” platformu, Berlin’deki merkezi gösterinin 28 Eylül Cuma günü saat 16.00’da başlayacağını duyurdu. Gösteri kent merkezindeki Potsdamer Platz’da başlayacak.

Almanya’da yaşayan Türkiyelilerin yanı sıra birçok halktan sivil toplum kuruluşlarının destek vermesi beklenen gösteri, Erdoğan’ın Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından Bellevue sarayında ağırladığı saatlere denk gelecek.

29 Eylül Cumartesi günü Erdoğan’ın yandaşlarıyla bulaşacağı Köln kentinde de merkezi gösterilerle karşılanacak. Ancak buradaki gösterinin tam olarak Köln’ün neresinde yapılacağı netleşmediği bildirildi. Erdoğan son olarak 2014 yılında Köln’e gittiğinde 50 bin kişinin katıldığı bir protesto gösterisiyle karşılanmıştı.

‘Erdogan not welcome’ platformu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin’de kırmızı halıyla karşılanması yerine Den Haaag’daki Uluslararası Savaş Suçluları Mahkemesi’nde "yargılanması" gerektiğine dikkat çekiyor. 

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