Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da DİTİB'e yönelik önemli karar /20 Eylül 2018 23:19

Almanya'da DİTİB'e yönelik önemli karar

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Almanya’daki benzeri olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) "Alman devletine karşı düşmanca amaçlar besleyip beslemediğini ve Türk hükümetinden, Almanya içinde casusluk için talimat alıp almadığını“ inceleme kararı aldı.

SHABER3.COM

Tam da Erdoğan'ın Berlin ziyareti öncesi, Anayasayı Koruma Dairesi'nin (BfV) bu yöndeki talebi ve ‘gizli ve özel’ imzalı yazısı, 16 ayrı eyalet yönetimine gönderildi.

AŞIRI ÖRGÜTLER GİBİ Mİ OLACAK?

Sözcü Gazetesi'nden Ali Gülen imzalı haberde Ekim ayının ortasına kadar bilgi istenirken, gelecek raporlara göre DİTİB'in, aşırı örgütler gibi izlenip izlenmeyeceği yönünde bir karar verilecek. Ancak bazı eyaletlerin buna karşı olduğu belirtildi ve şimdilik sadece Anayasayı Koruma Dairesi'nin ön incelemesinin başlatıldığı öğrenildi.

Alman İçişleri Bakanlığı ise, Alman basınının bu yöndeki sorularını yanıtsız bıraktı ve sadece ‘belirli cami derneklerindeki sayılı kişilerin ırkçı ve aşırı dinci eylemler, söylemler geliştirmiş olmasından’ söz etti.

15 TEMMUZ'DAN SONRA OLDU

Merkezi Köln'de bulunan DİTİB'in Almanya'da 900'ün üzerinde camisi bulunuyor. Almanya'da İslam Konferansı'nın üyesi olan, inanç ve uyum konusunda muhatap alınan DİTİB, eğer izleme altına alınırsa bu kurumlardan da dışlanacak.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra, Alman güvenlik birimlerinin DİTİB camilerindeki bazı değişiklikleri not etmiş, ardından Alman Federal Savcılığı'nın 19 imam hakkında, Türkiye'ye muhaliflerle ilgili bilgi aktarmaktan soruşturma açmıştı. Diyanet'in, bu ihbarlarla ilgili Türkiye'den talimat aldığı öne sürülmüştü.

ERDOĞAN'İN ZİYARETİ ÖNCESİ SORUN

Anayasayı Koruma Teşkilatı, tam bu noktada Diyanet'in Almanya'daki Türk toplumu içerisinde, Türkiye tarafından kullanılan bir aygıt olduğu görüşünde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Eylül'de başlayacak ziyareti öncesi bu gelişme, iki ülke arasında yeni bir sıkıntı çıkaracak gibi görünüyor. Alman basını ise konuyla ilgili gelişmeleri, Erdoğan'ın açılışını yapacağı Köln'deki büyük camiinin görüntüleri ile duyuruyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da DİTİB'e yönelik önemli karar Sonraki Haber >>

AP Milletvekili Harms Ukrayna'da Hizmet Okulu'nu ziyaret etti

AP Milletvekili Harms Ukrayna'da Hizmet Okulu'nu ziyaret etti

Bir,lanet ile yâd edilme var. Bir de “yâd-ı cemîl” olma var!..

Bir,lanet ile yâd edilme var. Bir de “yâd-ı cemîl” olma var!..

Canlı yayın yapan muhabire saldırı

Canlı yayın yapan muhabire saldırı

Nusret'te yemeği olay olan Maduro hesap soranlarla dalga geçti: Yeni teknik öğrendim

Nusret'te yemeği olay olan Maduro hesap soranlarla dalga geçti: Yeni teknik öğrendim

Almanya'da kreş önünde 'Burada terörist yetiştiriliyor' diyen A Muhabirine ceza

Almanya'da kreş önünde 'Burada terörist yetiştiriliyor' diyen A Muhabirine ceza

İrlanda bu kahramanı konuşuyor…

İrlanda bu kahramanı konuşuyor…

Jokeyini sırtından atan at, yarışı 1. sırada tamamladı

Jokeyini sırtından atan at, yarışı 1. sırada tamamladı

Korkudan sorgulanamayan kriz gerçekleri

Korkudan sorgulanamayan kriz gerçekleri

Nasıl dua etmeli?

Nasıl dua etmeli?

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:48:29