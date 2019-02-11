Almanya'da DİTİB 'Kürtler ve Gülen hareketi mensupları zarar görebilir' denilerek reddedildi

Almanya Aşağı Saksonya Eyaleti Adalet Bakanı Barbara Havliza Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) imamlarını cezaevlerindeki dini hizmet çalışmalarında görevlendirmeme kararının değişmediğini duyurdu.





Deutsche Welle'nin aktardığı haberde Havliza Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği demeçte "imamların maaşlarını Türkiye'den aldıklarını ve Türkiye'ye rapor vermekle yükümlü olduklarını" söyledi. Bakan, imamların cezaevlerinde topladıkları bilgilerin Kürt ve Gülen hareketi mensuplarından tutuklu ve hükümlülerin tehlikeye maruz kalmalarına yol açabileceğini belirtti.





Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili bakan, DİTİB'in Türk devletinin etkisinden kurtulmayı ve konumunu bütünüyle Almanya sınırları içerisinde belirlemeyi başaramadığını söyledi. Barbara Havliza "Dolayısıyla bu gergin ortamda Türk memurlarının cezaevlerimize girmesini istemiyoruz. Cezaevleri bizim, memurlar bizim, sorumluluk bizim” dedi.



